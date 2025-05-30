Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/stambul-2019940588.html
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков - РИА Новости, 30.05.2025
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков
Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:02:00+03:00
2025-05-30T13:02:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
владимир мединский
сергей лавров
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул", - сказал Песков журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, сергей лавров, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Сергей Лавров, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков

Песков: делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул", - сказал Песков журналистам.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
Вчера, 11:53
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле
15 мая, 17:59
 
РоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийСергей ЛавровВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала