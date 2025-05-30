https://ria.ru/20250530/stambul-2019940588.html
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков - РИА Новости, 30.05.2025
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков
Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:02:00+03:00
2025-05-30T13:02:00+03:00
2025-05-30T13:02:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
владимир мединский
сергей лавров
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул", - сказал Песков журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, сергей лавров, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Сергей Лавров, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков
Песков: делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул