https://ria.ru/20250530/stambul-2019940588.html

Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков

Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков - РИА Новости, 30.05.2025

Российская делегация отправляется в Стамбул, сообщил Песков

Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:02:00+03:00

2025-05-30T13:02:00+03:00

2025-05-30T13:02:00+03:00

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

владимир мединский

сергей лавров

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул", - сказал Песков журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html

https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html

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Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, сергей лавров, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле