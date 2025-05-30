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Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм - РИА Новости, 30.05.2025
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23:56 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ssha-2020084636.html
Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм
Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм - РИА Новости, 30.05.2025
Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм
Государственный департамент США распорядился немедленно начать проверку соцсетей претендентов на студенческую визу для обучения в Гарвардском университете на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:56:00+03:00
2025-05-30T23:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
гарвардский университет
politico
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственный департамент США распорядился немедленно начать проверку соцсетей претендентов на студенческую визу для обучения в Гарвардском университете на предмет антисемитизма, сообщает американское издание газеты Politico со ссылкой на сообщение главы ведомства Марко Рубио, оказавшееся в его распоряжении. В четверг телеканал CNN сообщил, что госдеп США проводит проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардским университетом, при этом причина проверки не уточнялась. "Государственный департамент отдал распоряжение американским консульствам и посольствам о том, чтобы они немедленно начали проверку аккаунтов в соцсетях претендентов на студенческую визу Гарварда на предмет антисемитизма", - пишет издание. Как пишет Politico, распоряжение госдепа требует, чтобы консульские отделы "проводили полную проверку деятельности онлайн" любого просителя неиммиграционной визы, которые стремятся приехать в Гарвард для каких-либо целей. Эти меры в первую очередь направлены против студентов, однако они затронут также преподавателей, исследователей, сотрудников университета и приглашенных лекторов, отмечает газета. Politico указывает на то, что дипмиссиям приказано обратить особое внимание на закрытые аккаунты и отсутствие аккаунтов в соцсетях как таковых, поскольку это "может отражать уклончивость и ставить под вопрос благонадежность претендента". Как подчеркивает газета, это пробная программа, которая впоследствии может быть распространена и на другие учебные заведения США. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
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https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, гарвардский университет, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Гарвардский университет, Politico
Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм

Politico: США проверят соцсети претендентов на студенческую визу на антисемитизм

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственный департамент США распорядился немедленно начать проверку соцсетей претендентов на студенческую визу для обучения в Гарвардском университете на предмет антисемитизма, сообщает американское издание газеты Politico со ссылкой на сообщение главы ведомства Марко Рубио, оказавшееся в его распоряжении.
В четверг телеканал CNN сообщил, что госдеп США проводит проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардским университетом, при этом причина проверки не уточнялась.
Гарвард - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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"Государственный департамент отдал распоряжение американским консульствам и посольствам о том, чтобы они немедленно начали проверку аккаунтов в соцсетях претендентов на студенческую визу Гарварда на предмет антисемитизма", - пишет издание.
Как пишет Politico, распоряжение госдепа требует, чтобы консульские отделы "проводили полную проверку деятельности онлайн" любого просителя неиммиграционной визы, которые стремятся приехать в Гарвард для каких-либо целей. Эти меры в первую очередь направлены против студентов, однако они затронут также преподавателей, исследователей, сотрудников университета и приглашенных лекторов, отмечает газета.
Politico указывает на то, что дипмиссиям приказано обратить особое внимание на закрытые аккаунты и отсутствие аккаунтов в соцсетях как таковых, поскольку это "может отражать уклончивость и ставить под вопрос благонадежность претендента".
Как подчеркивает газета, это пробная программа, которая впоследствии может быть распространена и на другие учебные заведения США.
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%.
Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
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