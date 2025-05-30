https://ria.ru/20250530/ssha-2020084636.html

Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм

Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм - РИА Новости, 30.05.2025

Соцсети просителей визы для Гарварда будут проверять на антисемитизм

Государственный департамент США распорядился немедленно начать проверку соцсетей претендентов на студенческую визу для обучения в Гарвардском университете на... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:56:00+03:00

2025-05-30T23:56:00+03:00

2025-05-30T23:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марко рубио

гарвардский университет

politico

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственный департамент США распорядился немедленно начать проверку соцсетей претендентов на студенческую визу для обучения в Гарвардском университете на предмет антисемитизма, сообщает американское издание газеты Politico со ссылкой на сообщение главы ведомства Марко Рубио, оказавшееся в его распоряжении. В четверг телеканал CNN сообщил, что госдеп США проводит проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардским университетом, при этом причина проверки не уточнялась. "Государственный департамент отдал распоряжение американским консульствам и посольствам о том, чтобы они немедленно начали проверку аккаунтов в соцсетях претендентов на студенческую визу Гарварда на предмет антисемитизма", - пишет издание. Как пишет Politico, распоряжение госдепа требует, чтобы консульские отделы "проводили полную проверку деятельности онлайн" любого просителя неиммиграционной визы, которые стремятся приехать в Гарвард для каких-либо целей. Эти меры в первую очередь направлены против студентов, однако они затронут также преподавателей, исследователей, сотрудников университета и приглашенных лекторов, отмечает газета. Politico указывает на то, что дипмиссиям приказано обратить особое внимание на закрытые аккаунты и отсутствие аккаунтов в соцсетях как таковых, поскольку это "может отражать уклончивость и ставить под вопрос благонадежность претендента". Как подчеркивает газета, это пробная программа, которая впоследствии может быть распространена и на другие учебные заведения США. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html

https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html

https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, гарвардский университет, politico