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СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
Власти США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России и настороженно относятся к вторичным санкциями, которые могут навредить их РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:27:00+03:00
2025-05-30T09:27:00+03:00
2025-05-30T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти США обеспокоены глобальными последствиями введения новых санкций против России и настороженно относятся к вторичным санкциями, которые могут навредить их отношениям с партнерами, пишет журнал Atlantic. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Издание напоминает о существовании законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о дополнительных санкциях против России. "Но Белый дом обеспокоен мировым ростом цен на газ, если будут введены жесткие меры... Некоторые в администрации (Трампа - ред.) также настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут разозлить торговых партнеров США, покупающих российские энергоресурсы, в том числе Китай и Индию", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019766304.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
Atlantic: в США обеспокоены последствиями введения новых санкций против России