https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html

Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы

Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы - РИА Новости, 30.05.2025

Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы

Белгородский областной суд приговорил 43-летнего мужчину из Яковлевского района к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 15-летней школьницы,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:22:00+03:00

2025-05-30T13:22:00+03:00

2025-05-30T13:22:00+03:00

происшествия

россия

яковлевский район

белгородская область

белгородский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 43-летнего мужчину из Яковлевского района к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 15-летней школьницы, преступление произошло в августе 2023 года в поселке Разумное, сообщили в областной прокуратуре. Суд установил, что в июле 2023 года мужчина, выписавшись из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение, поселился у знакомого в посёлке Разумное. 4 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на девушку, проходившую мимо кладбища. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он затащил её на территорию кладбища, где изнасиловал, а затем задушил. После совершения преступления мужчина спрятал тело жертвы и скрылся с места происшествия, уехав в Яковлевский район. Тело девушки было обнаружено на второй день поисков. Личность преступника удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения. Как сообщали в региональном СУСК, в период расследования обвиняемый неоднократно симулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления. Однако экспертиза доказала его вменяемость. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России. "Белгородским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Яковлевского района Белгородской области, признанного виновным в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)… Суд назначил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html

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происшествия, россия, яковлевский район, белгородская область, белгородский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)