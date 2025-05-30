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Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы - РИА Новости, 30.05.2025
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13:22 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html
Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы
Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы - РИА Новости, 30.05.2025
Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы
Белгородский областной суд приговорил 43-летнего мужчину из Яковлевского района к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 15-летней школьницы,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:22:00+03:00
2025-05-30T13:22:00+03:00
происшествия
россия
яковлевский район
белгородская область
белгородский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 43-летнего мужчину из Яковлевского района к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 15-летней школьницы, преступление произошло в августе 2023 года в поселке Разумное, сообщили в областной прокуратуре. Суд установил, что в июле 2023 года мужчина, выписавшись из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение, поселился у знакомого в посёлке Разумное. 4 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на девушку, проходившую мимо кладбища. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он затащил её на территорию кладбища, где изнасиловал, а затем задушил. После совершения преступления мужчина спрятал тело жертвы и скрылся с места происшествия, уехав в Яковлевский район. Тело девушки было обнаружено на второй день поисков. Личность преступника удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения. Как сообщали в региональном СУСК, в период расследования обвиняемый неоднократно симулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления. Однако экспертиза доказала его вменяемость. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России. "Белгородским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Яковлевского района Белгородской области, признанного виновным в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)… Суд назначил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.
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россия
яковлевский район
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происшествия, россия, яковлевский район, белгородская область, белгородский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Яковлевский район, Белгородская область, Белгородский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Белгородской области получил пожизненный срок за убийство школьницы

Белгородец получил пожизненное за изнасилование и убийство 15-летней школьницы

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 43-летнего мужчину из Яковлевского района к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 15-летней школьницы, преступление произошло в августе 2023 года в поселке Разумное, сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что в июле 2023 года мужчина, выписавшись из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение, поселился у знакомого в посёлке Разумное. 4 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на девушку, проходившую мимо кладбища. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он затащил её на территорию кладбища, где изнасиловал, а затем задушил. После совершения преступления мужчина спрятал тело жертвы и скрылся с места происшествия, уехав в Яковлевский район. Тело девушки было обнаружено на второй день поисков. Личность преступника удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения.
Как сообщали в региональном СУСК, в период расследования обвиняемый неоднократно симулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления. Однако экспертиза доказала его вменяемость. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России.
"Белгородским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Яковлевского района Белгородской области, признанного виновным в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)… Суд назначил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку
30 января, 22:11
 
ПроисшествияРоссияЯковлевский районБелгородская областьБелгородский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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