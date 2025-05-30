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В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС - РИА Новости, 30.05.2025
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11:10 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/spasateli-2019920592.html
В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС
В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС - РИА Новости, 30.05.2025
В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС
Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотные летательные аппараты для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, рассказал журналистам... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:10:00+03:00
2025-05-30T11:10:00+03:00
крымск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотные летательные аппараты для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, рассказал журналистам начальник главного управления МЧС по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов. "Прорабатывается вопрос использования БПЛА для проведения информирования населения в чрезвычайных ситуациях", - сказал он. Генерал добавил, что в комплекс технических средств для передачи информации о происшествиях планируется также ввести домофоны. Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html
https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html
крымск
московская область (подмосковье)
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крымск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Крымск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС

Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотные летательные аппараты для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, рассказал журналистам начальник главного управления МЧС по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.
"Прорабатывается вопрос использования БПЛА для проведения информирования населения в чрезвычайных ситуациях", - сказал он.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МЧС планирует привести в порядок все убежища
09:08
Генерал добавил, что в комплекс технических средств для передачи информации о происшествиях планируется также ввести домофоны.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
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КрымскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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