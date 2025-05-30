https://ria.ru/20250530/spasateli-2019920592.html

В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС

В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС - РИА Новости, 30.05.2025

В Подмосковье планируют использовать беспилотники для оповещения о ЧС

Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотные летательные аппараты для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, рассказал журналистам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:10:00+03:00

2025-05-30T11:10:00+03:00

2025-05-30T11:10:00+03:00

крымск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковные спасатели планируют использовать беспилотные летательные аппараты для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, рассказал журналистам начальник главного управления МЧС по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов. "Прорабатывается вопрос использования БПЛА для проведения информирования населения в чрезвычайных ситуациях", - сказал он. Генерал добавил, что в комплекс технических средств для передачи информации о происшествиях планируется также ввести домофоны. Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.

https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html

https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html

крымск

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

крымск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность