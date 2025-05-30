"Держать на поводке". Келин назвал цель поездки советника Стармера в Турцию
Келин: Пауэлл поедет в Стамбул, чтобы держать Украину на коротком поводке
© Getty Images / David RamosДжонатан Пауэлл
© Getty Images / David Ramos
Джонатан Пауэлл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Стамбул, где запланирован второй раунд переговоров между Москвой и Киевом, чтобы держать украинскую делегацию на коротком поводке и не дать ей выйти за установленные Западом рамки, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Ранее газета Guardian сообщила, что Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.
"Мы знаем, что британский политсоветник Пауэлл будет присутствовать там, в Стамбуле, во время этих переговоров где-то на заднем плане. Это все опять с тем же, чтобы влиять на позицию Украины, контролировать ее, чтобы она не вышла из-под установленных Западом рамок для переговоров. Вот в этом, собственно, состоит позиция – держать на коротком поводке", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом посол подчеркнул, что Великобритания имеет далеко идущие планы на Украину, связанные в том числе с работой так называемой коалиции желающих. Как отметил Келин, в Лондоне понимают, что ее деятельность - это "сознательная попытка инициаторов создать раздражители, которые осложнят по возможности выход на мирные договоренности" между Москвой и Киевом.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.