СМИ рассказали о деталях плана Уиткоффа по сектору Газа
Times of Israel: план спецпосланника США Уиткоффа по Газе содержит 13 пунктов
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. План спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа содержит 13 пунктов, сообщает газета Times of Israel, публикуя его полностью.
Как пишет газета, план устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы 10 живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и 180 тел погибших жителей сектора Газа. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо церемоний.
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Согласно плану, на десятый день ХАМАС и Израиль обменяются информацией о заложниках и палестинских заключенных и задержанных, оставшиеся из них будут освобождены по достижении соглашения о постоянном прекращении огня. Если стороны не смогут договориться о нем за 60 дней, то временное прекращение огня может быть продлено. Соглашение также подразумевает передислокацию сил израильской армии внутри сектора Газа и поставки гуманитарной помощи в полуэксклав, распределением которых будут заниматься ООН и Международный Комитет Красного Креста.
Гарантами действия режима прекращения огня должны будут выступить США, Египет и Катар. Ожидается, что Уиткофф совершит поездку на Ближний Восток для завершения работы над соглашением, а о самом соглашении объявит Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа. Она добавила, что не знает, приняли ли в ХАМАС американское предложение.
Ранее ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника, однако ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава.