https://ria.ru/20250530/slutskij-2020078060.html

Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставок Taurus Украине

Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставок Taurus Украине - РИА Новости, 30.05.2025

Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставок Taurus Украине

Европу ожидает совершенно чудовищная и бездумная война, если Германия начнет поставку ракет Taurus Украине, считает глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:16:00+03:00

2025-05-30T22:16:00+03:00

2025-05-30T22:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европу ожидает совершенно чудовищная и бездумная война, если Германия начнет поставку ракет Taurus Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставку Taurus киевскому режиму", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, Россия понимает, что любые операции с ракетами Taurus с киевской территории невозможны без участия иностранных специалистов и означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте на Украине. "Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан", - добавил парламентарий. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250529/merts-2019718393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, леонид слуцкий (политик), фридрих мерц, владимир мединский, госдума рф