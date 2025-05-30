Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставок Taurus Украине
Слуцкий: Европу ждет чудовищная война, если ФРГ начнет поставку Taurus Украине
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европу ожидает совершенно чудовищная и бездумная война, если Германия начнет поставку ракет Taurus Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Мерц допустил поставки Taurus Украине
29 мая, 10:14
По его словам, Россия понимает, что любые операции с ракетами Taurus с киевской территории невозможны без участия иностранных специалистов и означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте на Украине.
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"Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан", - добавил парламентарий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.