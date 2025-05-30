https://ria.ru/20250530/skandaly-2019965028.html

Секс-скандалы советских звезд: кто скрывал измены и разврат

Секс-скандалы советских звезд: кто скрывал измены и разврат - РИА Новости, 30.05.2025

Секс-скандалы советских звезд: кто скрывал измены и разврат

В эпоху Советского Союза, когда идеалы морали и общественного порядка были на первом месте, жизнь звезд эстрады и кино нередко скрывала за собой темные тайны... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:47:00+03:00

2025-05-30T18:47:00+03:00

2025-05-30T18:47:00+03:00

москва

наталья кустинская

наталья фатеева

андрей миронов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В эпоху Советского Союза, когда идеалы морали и общественного порядка были на первом месте, жизнь звезд эстрады и кино нередко скрывала за собой темные тайны. Секс-скандалы, измены и разврат — все это происходило за железным занавесом.Советские звезды, которые боролись с двойной моралью, скрывая свои страсти и интриги от глаз общественности. Кто из них оказался жертвой собственных страстей, а кто — мастером манипуляций?Вышла замуж назло любимому и осталась несчастнойНина Дорошина влюбилась в Олега Ефремова в 17 лет, когда увидела его на сцене. Позже они вместе снялись в фильме "Первый эшелон" и стали свидетелями на свадьбе своих коллег Олега Басилашвили и Татьяны Дорониной. Актриса надеялась, что после этого Ефремов сделает ей предложение, но он не собирался. В ответ на его бездействие, Нина решила выйти замуж за Олега Даля, который давно ее любил.На свадьбе Ефремов неожиданно пришел и усадил невесту к себе на колени, сказав: "А любишь ты, лапуля, все равно только меня". Это вызвало гнев Даля, который покинул торжество. Позже и Ефремов ушел, но на этот раз с Татьяной Лавровой. Дорошина осталась в слезах, а Даль пропал на три дня. Когда он вернулся, они попытались построить семью, но это не увенчалось успехом. В итоге, советские актеры расстались, и о их романе сегодня помнят немногие. Нина Дорошина ушла из жизни в одиночестве, не оставив детей.Круговорот изменНаталья Кустинская снималась в фильме "Три плюс два" вместе с Андреем Мироновым и Натальей Фатеевой. В то время Миронов и Фатеева были парой, но во время съемок актер начал проявлять внимание к Кустинской. Однажды ночью они втроем пошли купаться: Фатеева побежала вперед, а Миронов подошел к Кустинской, приобнял ее и признался в чувствах. Она отстранила его и сказала, чтобы он больше так не делал. Миронов удивился, ведь считал, что нравится всем, но Кустинская ответила, что она ему безразлична. Фатеева, несмотря на отношения с Мироновым, тоже была занята охотой за космонавтом Борисом Егоровым.В итоге Фатеева вышла замуж за Егоровa, но он позже ушел к Кустинской. Однажды Егоров с женой пришли в гости к Наталье Кустинской, и в тот вечер космонавт признался ей в любви. Хотя Кустинская была замужем, она рассталась с мужем и ушла к Егорову.После развода Фатеева обвиняла Кустинскую в том, что она отбила у нее мужа. Также она утверждала, что Кустинская рассказала Егорову о ее романе с румынским певцом, о котором сама Фатеева ничего не знала. По словам Кустинской, Борис приезжал к Фатеевой на съемки, где она встречала его очень ласково. Однако позже Егоров застал ее с другим мужчиной. Тогда он подал на развод и сделал предложение Кустинской.С Егоровым Наталья Кустинская прожила 12 лет, но из-за его измены они расстались.Тайные отношения много летНина Шацкая и Леонид Филатов вместе работали в Театре на Таганке и полюбили друг друга, несмотря на то, что оба были в браке. Филатов был женат на Лидии Савченко, а Шацкая замужем за Валерии Золотухине. Их роман длился девять лет в тайне, пока они не устали от лжи и не решили признаться своим супругам и создать семью. В 1982 году Леонид и Нина поженились.Позже актер Владимир Качан отметил: "Нина стала главной любовью Филатова. В жизни каждого мужчины есть одна женщина, предназначенная судьбой. Для Лени такой женщиной была именно Нина".Любила не мужа, а он от горя запилВалентина Титова и Вячеслав Шалевич познакомились, когда актер приехал на гастроли в ее город. После его отъезда в Москву они продолжали переписываться, но у Шалевича была семья. Он не мог оставить ее ради новой любви. Валентина переехала в Москву и продолжала ждать возможности быть вместе с Вячеславом. В это время в ее жизни появился Владимир Басов, который был очень заинтересован в актрисе. Узнав об этом, Шалевич пытался вернуть Валентину, даже вызывая Басова на разговоры. Однако актриса выбрала Басова.Она отмечала, что решающим фактором стало желание иметь дом и семью, так как она устала от бездомной жизни. В первые годы Титова продолжала любить Шалевича и не скрывала этого от мужа. Они прожили вместе 14 лет, но вскоре Валентина подала на развод из-за усталости от ревности и постоянных скандалов.Титова говорила: "Алкоголь меняет людей, это тяжело. Я пыталась помочь, но он не хотел ничего менять, а я не могла жить с алкоголиком. Я бы никогда не оставила его, если бы все было как прежде".Шпионаж за любимойАлександр Абдулов пережил все сложности отношений с американкой Карен Андерсон. Эта стройная и привлекательная брюнетка, немного старше Александра, полностью покорила сердце молодого студента. Они не скрывали своих чувств и вскоре стали жить вместе. Абдулов ласково называл ее Катей, знакомил с друзьями и коллегами, серьезно относился к их роману. Карен, работавшая в банке, не вызывала подозрений в шпионаже, ведь какой секрет мог знать начинающий актер?Ситуация осложнилась, когда Абдулова вызвали на Лубянку. Он опасался, что его могут наказать за связь с иностранкой, но выяснилось, что КГБ намеревалось использовать его для слежки за Карен. Александр категорически отказался предавать возлюбленную. В итоге Карен Андерсон была признана неблагонадежной и депортирована из страны. Говорят, что Абдулов смог попрощаться с ней, но после этого они больше не встречались. Несколько лет ему запрещали выезд за границу и ограничивали роли в кино из-за испорченной репутации.За фасадом советской морали и пропаганды целомудрия скрывалась бурная личная жизнь звезд, полная запретных романов, пьяных дебошей и тайных скандалов. Власть тщательно маскировала грехи кумиров, чтобы не разрушать идеализированный образ "строителей коммунизма". Но правда все равно прорывалась наружу — через слухи, суды и редкие публикации в прессе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, наталья кустинская, наталья фатеева, андрей миронов