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СК рассказал, в чем обвиняют Акунина* - РИА Новости, 30.05.2025
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10:48 30.05.2025 (обновлено: 10:58 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/sk-2019917331.html
СК рассказал, в чем обвиняют Акунина*
СК рассказал, в чем обвиняют Акунина* - РИА Новости, 30.05.2025
СК рассказал, в чем обвиняют Акунина*
Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*, признан иноагентом) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:48:00+03:00
2025-05-30T10:58:00+03:00
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*, признан иноагентом) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины, сообщается на сайте СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих."В рамках совещания председателю СК России также доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина Российской Федерации и Великобритании писателя Григория Чхартишвили*, известного под псевдонимом Борис Акунин*. Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Чхартишвили* дважды в течение 2024 года был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, однако продолжил размещать в сети публикации без соответствующей маркировки. Добавляется, что в ходе расследования наложены аресты на его банковские счета.Как отметили в СК, Чхартишвили* заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. В настоящее время он объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html
https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html
россия
украина
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), происшествия
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**), Происшествия
СК рассказал, в чем обвиняют Акунина*

СК: Акунин оправдывал террористическую деятельность Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*, признан иноагентом) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины, сообщается на сайте СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих.
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"В рамках совещания председателю СК России также доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина Российской Федерации и Великобритании писателя Григория Чхартишвили*, известного под псевдонимом Борис Акунин*. Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Чхартишвили* дважды в течение 2024 года был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, однако продолжил размещать в сети публикации без соответствующей маркировки. Добавляется, что в ходе расследования наложены аресты на его банковские счета.
Как отметили в СК, Чхартишвили* заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. В настоящее время он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)Происшествия
 
 
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