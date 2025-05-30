https://ria.ru/20250530/sk-2019917331.html

СК рассказал, в чем обвиняют Акунина*

СК рассказал, в чем обвиняют Акунина* - РИА Новости, 30.05.2025

СК рассказал, в чем обвиняют Акунина*

Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*, признан иноагентом) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:48:00+03:00

2025-05-30T10:48:00+03:00

2025-05-30T10:58:00+03:00

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*, признан иноагентом) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины, сообщается на сайте СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих."В рамках совещания председателю СК России также доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина Российской Федерации и Великобритании писателя Григория Чхартишвили*, известного под псевдонимом Борис Акунин*. Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Чхартишвили* дважды в течение 2024 года был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, однако продолжил размещать в сети публикации без соответствующей маркировки. Добавляется, что в ходе расследования наложены аресты на его банковские счета.Как отметили в СК, Чхартишвили* заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. В настоящее время он объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html

https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), происшествия