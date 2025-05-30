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СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 30.05.2025
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10:46 30.05.2025 (обновлено: 11:11 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html
СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область
СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 30.05.2025
СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область
Более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения ВСУ, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:46:00+03:00
2025-05-30T11:11:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения ВСУ, сообщается на сайте СК России.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих."Представлен доклад о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных представителями киевского режима, за истекший период возбуждено около 7200 дел, по материалам которых общее количество жертв более 25 тысяч мирных жителей, из них свыше 7 тысяч погибших, в том числе 218 несовершеннолетних.Завершено расследование уголовных дел в отношении 626 лиц. В суды переданы уголовные дела в отношении 588 обвиняемых, 571 лицо осуждено к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному.Кроме того, Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела в отношении командира отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи запрещенного в РФ полка "Азов"* Богдана Белинова. Установлено, что в марте 2022 года на боевой позиции в городе Мариуполе он расстрелял мирную жительницу."Продолжается работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. По результатам расследования и рассмотрения уголовных дел очно вынесены приговоры в отношении граждан Грузии, США и Республики Колумбия", - подчеркивается в сообщении.Также доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина РФ и Великобритании, писателя Григория Чхартишвили**, известного под псевдонимом Борис Акунин** (признан иноагентом). Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Чхартишвили** дважды в течение 2024 года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Чхартишвили** заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения."В суд передано уголовное дело по обвинению супругов Туриевых и их соучастника Косяченко в совершении террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и Минобороны РФ в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Установлено, что обвиняемые действовали под контролем их кураторов из ГУР министерства обороны Украины. С использованием сим-карт российских операторов сотовой связи членами украинских диверсионных групп в мае-июне 2023 года совершены подрывы участков железнодорожного полотна в Брянской и Белгородской областях. В июле 2023 года осуществлено минирование местности вблизи расположения позиций подразделений ПВО Минобороны РФ в Белгородской области с целью взрыва, в августе того же года совершена атака с применением БПЛА аэродрома Минобороны РФ в Калужской области. В сентябре 2023 года их преступная деятельность была пресечена. Туриевы и Косяченко задержаны", - отметили в СК России.Судебно-экспертным центром СК РФ продолжается работа по установлению ущерба от действий ВСУ населенным пунктам РФ. В 2025 году выполнено более 5,5 тысячи комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, исследовано почти 6 тысяч объектов на территории Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областей, а также города Москвы."Организована доставка гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в воссоединившихся с РФ регионах. Им оказывается содействие в решении бытовых вопросов", - добавляет ведомство.Кроме того, председатель СК РФ дал ряд поручений и определил сроки их исполнения, поручил организовать сбор материалов об уникальной следственной практике по расследованию преступлений киевского режима с целью их последующего обобщения и использования в научном исследовании.По завершении совещания Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим самоотверженность и высокий профессионализм в решении служебных задач.* Террористическая организация, запрещена в России** Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область

СК: 54 тысячи жителей Курской области признаны потерпевшими при вторжении ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения ВСУ, сообщается на сайте СК России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
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"Представлен доклад о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ с 2014 года расследует уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных представителями киевского режима, за истекший период возбуждено около 7200 дел, по материалам которых общее количество жертв более 25 тысяч мирных жителей, из них свыше 7 тысяч погибших, в том числе 218 несовершеннолетних.
Завершено расследование уголовных дел в отношении 626 лиц. В суды переданы уголовные дела в отношении 588 обвиняемых, 571 лицо осуждено к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному.
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Кроме того, Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела в отношении командира отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи запрещенного в РФ полка "Азов"* Богдана Белинова. Установлено, что в марте 2022 года на боевой позиции в городе Мариуполе он расстрелял мирную жительницу.
"Продолжается работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. По результатам расследования и рассмотрения уголовных дел очно вынесены приговоры в отношении граждан Грузии, США и Республики Колумбия", - подчеркивается в сообщении.
Также доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина РФ и Великобритании, писателя Григория Чхартишвили**, известного под псевдонимом Борис Акунин** (признан иноагентом). Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Чхартишвили** дважды в течение 2024 года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Чхартишвили** заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения.
"В суд передано уголовное дело по обвинению супругов Туриевых и их соучастника Косяченко в совершении террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и Минобороны РФ в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Установлено, что обвиняемые действовали под контролем их кураторов из ГУР министерства обороны Украины. С использованием сим-карт российских операторов сотовой связи членами украинских диверсионных групп в мае-июне 2023 года совершены подрывы участков железнодорожного полотна в Брянской и Белгородской областях. В июле 2023 года осуществлено минирование местности вблизи расположения позиций подразделений ПВО Минобороны РФ в Белгородской области с целью взрыва, в августе того же года совершена атака с применением БПЛА аэродрома Минобороны РФ в Калужской области. В сентябре 2023 года их преступная деятельность была пресечена. Туриевы и Косяченко задержаны", - отметили в СК России.
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Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом
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Судебно-экспертным центром СК РФ продолжается работа по установлению ущерба от действий ВСУ населенным пунктам РФ. В 2025 году выполнено более 5,5 тысячи комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, исследовано почти 6 тысяч объектов на территории Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областей, а также города Москвы.
"Организована доставка гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в воссоединившихся с РФ регионах. Им оказывается содействие в решении бытовых вопросов", - добавляет ведомство.
Кроме того, председатель СК РФ дал ряд поручений и определил сроки их исполнения, поручил организовать сбор материалов об уникальной следственной практике по расследованию преступлений киевского режима с целью их последующего обобщения и использования в научном исследовании.
По завершении совещания Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим самоотверженность и высокий профессионализм в решении служебных задач.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
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Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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