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СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области

СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 30.05.2025

СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:07:00+03:00

2025-05-30T09:07:00+03:00

2025-05-30T09:07:00+03:00

происшествия

жилье

новодвинск

россия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них, а 18-летняя дочь попала в больницу, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области. "В Новодвинске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности четырем лицам, в том числе малолетним, в результате пожара", - говорится в сообщении Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Предварительно установлено, что в ночь на пятницу в квартире пятиэтажного дома на улице Димитрова в Новодвинске произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них. В больницу госпитализирована 18-летняя дочь погибшей женщины. "Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара", - уточнили в СК.

https://ria.ru/20250529/pozhar-2019868387.html

https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

новодвинск

россия

архангельская область

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происшествия, жилье, новодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)