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СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 30.05.2025
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09:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sk-2019903625.html
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 30.05.2025
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:07:00+03:00
2025-05-30T09:07:00+03:00
происшествия
жилье
новодвинск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них, а 18-летняя дочь попала в больницу, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области. "В Новодвинске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности четырем лицам, в том числе малолетним, в результате пожара", - говорится в сообщении Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Предварительно установлено, что в ночь на пятницу в квартире пятиэтажного дома на улице Димитрова в Новодвинске произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них. В больницу госпитализирована 18-летняя дочь погибшей женщины. "Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара", - уточнили в СК.
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019868387.html
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происшествия, жилье, новодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Новодвинск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Новодвинске

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них, а 18-летняя дочь попала в больницу, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области.
Новодвинске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности четырем лицам, в том числе малолетним, в результате пожара", - говорится в сообщении
Последствия пожара в Самарской области, в котором погибло двое детей - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Самарской области при пожаре погибли двое детей
Вчера, 22:09
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).
Предварительно установлено, что в ночь на пятницу в квартире пятиэтажного дома на улице Димитрова в Новодвинске произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них. В больницу госпитализирована 18-летняя дочь погибшей женщины.
"Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара", - уточнили в СК.
Пожар на крыше здания школы №4 на улице Ахметова в Уфе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
Вчера, 14:25
 
ПроисшествияЖильеНоводвинскРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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