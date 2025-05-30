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СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 30.05.2025
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:07:00+03:00
2025-05-30T09:07:00+03:00
2025-05-30T09:07:00+03:00
происшествия
жилье
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архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме в Новодвинске, в результате которого погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них, а 18-летняя дочь попала в больницу, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области. "В Новодвинске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности четырем лицам, в том числе малолетним, в результате пожара", - говорится в сообщении Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Предварительно установлено, что в ночь на пятницу в квартире пятиэтажного дома на улице Димитрова в Новодвинске произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины, двухлетняя дочь и десятимесячный сын одной из них. В больницу госпитализирована 18-летняя дочь погибшей женщины. "Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара", - уточнили в СК.
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происшествия, жилье, новодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Новодвинск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после пожара в жилом доме в Архангельской области
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Новодвинске