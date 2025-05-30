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Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции - РИА Новости, 30.05.2025
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03:19 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019884918.html
Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции
Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции - РИА Новости, 30.05.2025
Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции
На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии сложная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:19:00+03:00
2025-05-30T03:19:00+03:00
в мире
россия
стокгольм (город)
швеция
сергей беляев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии сложная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу", - сказал дипломат. Посол напомнил, что последний такой инцидент произошел 25 мая. Шведская полиция при этом так и не нашла злоумышленников. "В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации", - добавил Беляев. По словам главы дипмиссии, крайне навязчиво ведут себя шведские СМИ, нарушающие принципы неприкосновенности и самой дипмиссии, и ее сотрудников. "Но те, кто рассчитывает нас запугать, ошибаются. Сотрудники посольства - и дипломаты, и технический состав, - хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано", - подчеркнул Беляев.
https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html
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в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Сергей Беляев
Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции

Беляев: на российских дипломатов в Швеции оказывают психологическое давление

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии сложная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу", - сказал дипломат.
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Посол напомнил, что последний такой инцидент произошел 25 мая. Шведская полиция при этом так и не нашла злоумышленников.
"В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации", - добавил Беляев.
По словам главы дипмиссии, крайне навязчиво ведут себя шведские СМИ, нарушающие принципы неприкосновенности и самой дипмиссии, и ее сотрудников.
"Но те, кто рассчитывает нас запугать, ошибаются. Сотрудники посольства - и дипломаты, и технический состав, - хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано", - подчеркнул Беляев.
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В миреРоссияСтокгольм (город)ШвецияСергей Беляев
 
 
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