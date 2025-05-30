Посол рассказал о давлении на российских дипломатов в Швеции
Беляев: на российских дипломатов в Швеции оказывают психологическое давление
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии сложная, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу", - сказал дипломат.
Посол напомнил, что последний такой инцидент произошел 25 мая. Шведская полиция при этом так и не нашла злоумышленников.
"В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации", - добавил Беляев.
По словам главы дипмиссии, крайне навязчиво ведут себя шведские СМИ, нарушающие принципы неприкосновенности и самой дипмиссии, и ее сотрудников.
"Но те, кто рассчитывает нас запугать, ошибаются. Сотрудники посольства - и дипломаты, и технический состав, - хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано", - подчеркнул Беляев.