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Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 30.05.2025
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10:42 30.05.2025 (обновлено: 11:01 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/shulman-2019916250.html
Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации
Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 30.05.2025
Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации
Политолог-иноагент Екатерина Шульман* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) обжаловала штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ей за участие в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:42:00+03:00
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екатерина шульман
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Политолог-иноагент Екатерина Шульман* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) обжаловала штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. Шульман* оштрафовали в апреле. Согласно официальным судебным документам, речь идет о "Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии"** (организация признана нежелательной в РФ). Представитель Шульман* в суде заявлял, что ее вина не доказана, и нет оснований для привлечения к административной ответственности. "Экспертом структурного подразделения "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"** Шульман* Е.М. не является, документов о том, что последняя имеет отношение к указанной организации, материалы дела не содержат", - следует из документов. По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей. Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии
https://ria.ru/20250521/shtraf-2018163852.html
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россия, москва, канада, екатерина шульман, политика
Россия, Москва, Канада, Екатерина Шульман, Политика
Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации

Шульман обжаловала штраф в 10 тыс руб за участие в Берлинском центре Карнеги

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолитолог Екатерина Шульман*
Политолог Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Политолог Екатерина Шульман*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Политолог-иноагент Екатерина Шульман* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) обжаловала штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей
21 мая, 05:26
Шульман* оштрафовали в апреле.
Согласно официальным судебным документам, речь идет о "Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии"** (организация признана нежелательной в РФ). Представитель Шульман* в суде заявлял, что ее вина не доказана, и нет оснований для привлечения к административной ответственности.
"Экспертом структурного подразделения "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"** Шульман* Е.М. не является, документов о том, что последняя имеет отношение к указанной организации, материалы дела не содержат", - следует из документов.
По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента
10 апреля, 16:03
 
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