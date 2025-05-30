https://ria.ru/20250530/shulman-2019916250.html

Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации

Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 30.05.2025

Шульман* обжаловала штраф за участие в нежелательной организации

Политолог-иноагент Екатерина Шульман* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) обжаловала штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ей за участие в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:42:00+03:00

2025-05-30T10:42:00+03:00

2025-05-30T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Политолог-иноагент Екатерина Шульман* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) обжаловала штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. Шульман* оштрафовали в апреле. Согласно официальным судебным документам, речь идет о "Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии"** (организация признана нежелательной в РФ). Представитель Шульман* в суде заявлял, что ее вина не доказана, и нет оснований для привлечения к административной ответственности. "Экспертом структурного подразделения "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии"** Шульман* Е.М. не является, документов о том, что последняя имеет отношение к указанной организации, материалы дела не содержат", - следует из документов. По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей. Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии

https://ria.ru/20250521/shtraf-2018163852.html

https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html

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россия, москва, канада, екатерина шульман, политика