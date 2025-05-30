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Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС - РИА Новости, 30.05.2025
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03:33 30.05.2025 (обновлено: 03:54 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/shtraf-2019885443.html
Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС
Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС - РИА Новости, 30.05.2025
Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС
Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:33:00+03:00
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oxxxymiron (мирон федоров)
кпсс
республика алтай
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), ранее включенных в реестр экстремистских материалов, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина разместил в "ВК" в музыкальном разделе песню "Колумбайн"** Замая и Славы КПСС, а также трек Oxxxymiron* "Последний звонок". Обе композиции повествуют о нападении учащихся на школы, обе же включены в федеральный список экстремистских материалов. Гражданин признал свою вину по обоим протоколам, пояснил, что не знал, что песни были признаны экстремистскими, разместил их, потому что они ему просто понравились. Суд в конце апреля оштрафовал его на тысячу рублей за каждое правонарушение. Заседания прошли за один день.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Движение признано террористическим и запрещено в России
https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html
республика алтай
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Дарья Буймова
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oxxxymiron (мирон федоров), кпсс, республика алтай, происшествия
Oxxxymiron (Мирон Федоров), КПСС, Республика Алтай, Происшествия
Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС

Житель Алтая дважды оштрафован за размещение в соцсети песен Oxxxymiron и КПСС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), ранее включенных в реестр экстремистских материалов, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина разместил в "ВК" в музыкальном разделе песню "Колумбайн"** Замая и Славы КПСС, а также трек Oxxxymiron* "Последний звонок". Обе композиции повествуют о нападении учащихся на школы, обе же включены в федеральный список экстремистских материалов.
Гражданин признал свою вину по обоим протоколам, пояснил, что не знал, что песни были признаны экстремистскими, разместил их, потому что они ему просто понравились.
Суд в конце апреля оштрафовал его на тысячу рублей за каждое правонарушение. Заседания прошли за один день.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Движение признано террористическим и запрещено в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд признал экстремистской песню российского шансонье Курского
14 мая, 06:05
 
Oxxxymiron (Мирон Федоров)КПССРеспублика АлтайПроисшествия
 
 
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