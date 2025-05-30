https://ria.ru/20250530/shtraf-2019885443.html

Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС

Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС - РИА Новости, 30.05.2025

Жителя Алтая оштрафовали за песни Oxxxymiron* и Славы КПСС

Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:33:00+03:00

2025-05-30T03:33:00+03:00

2025-05-30T03:54:00+03:00

oxxxymiron (мирон федоров)

кпсс

республика алтай

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети "ВКонтакте" песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), ранее включенных в реестр экстремистских материалов, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина разместил в "ВК" в музыкальном разделе песню "Колумбайн"** Замая и Славы КПСС, а также трек Oxxxymiron* "Последний звонок". Обе композиции повествуют о нападении учащихся на школы, обе же включены в федеральный список экстремистских материалов. Гражданин признал свою вину по обоим протоколам, пояснил, что не знал, что песни были признаны экстремистскими, разместил их, потому что они ему просто понравились. Суд в конце апреля оштрафовал его на тысячу рублей за каждое правонарушение. Заседания прошли за один день.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20250514/sud-2016794670.html

республика алтай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

oxxxymiron (мирон федоров), кпсс, республика алтай, происшествия