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В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии - РИА Новости, 30.05.2025
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:44:00+03:00
2025-05-30T00:44:00+03:00
2025-05-30T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии. Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241017/biometriya-1978502075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
Компании, отказывающиеся обслуживать клиентов без биометрии, заплатят штраф
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая.
Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии.
Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.