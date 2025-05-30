https://ria.ru/20250530/shtraf-2019877403.html

В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии - РИА Новости, 30.05.2025

В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:44:00+03:00

2025-05-30T00:44:00+03:00

2025-05-30T00:44:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Штрафы для компаний, которые отказываются обслуживать клиентов без биометрических данных, вступили в силу в России с 30 мая. Согласно соответствующему федеральному закону, изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Компании привлекаются к административной ответственности в том случае, если они отказываются заключать, исполнять, изменять или расторгать договор потребителем, который отказался от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрии. Для должностных лиц размер штрафа за это правонарушение варьируется от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241017/biometriya-1978502075.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество