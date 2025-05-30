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Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару - РИА Новости, 30.05.2025
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03:15 30.05.2025 (обновлено: 05:31 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/shtraf-2019875830.html
Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару
Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару - РИА Новости, 30.05.2025
Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару
За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф до одной тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:15:00+03:00
2025-05-30T05:31:00+03:00
общество
россия
иван соловьев (юрист)
загар
штрафы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф до одной тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, загорать в купальнике в парке законом не запрещено. Однако отдыхающего могут оштрафовать, если он в этот момент распивает спиртные напитки (от 500 до 1 500 рублей) или нецензурно выражается (от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток)."В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", — рассказал эксперт.Также лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Кроме того, лучше воздержаться от принятия солнечных ванн вблизи школ и детских учреждений.
https://ria.ru/20250512/samokaty-2016400540.html
https://ria.ru/20250509/shtraf-2015894079.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), загар, штрафы
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Загар, Штрафы
Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару

Юрист Соловьев предупредил о штрафе за загар топлес в общественных местах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф до одной тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, загорать в купальнике в парке законом не запрещено. Однако отдыхающего могут оштрафовать, если он в этот момент распивает спиртные напитки (от 500 до 1 500 рублей) или нецензурно выражается (от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток).
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"В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", — рассказал эксперт.
Также лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Кроме того, лучше воздержаться от принятия солнечных ванн вблизи школ и детских учреждений.
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