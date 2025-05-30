https://ria.ru/20250530/shtraf-2019875830.html

Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару

Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару - РИА Новости, 30.05.2025

Юрист объяснил, кого оштрафуют за загар в жару

За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф до одной тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:15:00+03:00

2025-05-30T03:15:00+03:00

2025-05-30T05:31:00+03:00

общество

россия

иван соловьев (юрист)

загар

штрафы

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф до одной тысячи рублей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, загорать в купальнике в парке законом не запрещено. Однако отдыхающего могут оштрафовать, если он в этот момент распивает спиртные напитки (от 500 до 1 500 рублей) или нецензурно выражается (от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток)."В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", — рассказал эксперт.Также лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Кроме того, лучше воздержаться от принятия солнечных ванн вблизи школ и детских учреждений.

https://ria.ru/20250512/samokaty-2016400540.html

https://ria.ru/20250509/shtraf-2015894079.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), загар, штрафы