https://ria.ru/20250530/shory-2020074265.html

Шор обвинил Санду в геноциде

Шор обвинил Санду в геноциде - РИА Новости, 30.05.2025

Шор обвинил Санду в геноциде

Лидер политического блока "Победа" Илан Шор, комментируя для РИА Новости ситуацию с ростом тарифов в Молдавии, обвинил президента страны Майю Санду в проведении РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:36:00+03:00

2025-05-30T21:36:00+03:00

2025-05-30T21:36:00+03:00

жкх

молдавия

россия

брюссель

илан шор

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Лидер политического блока "Победа" Илан Шор, комментируя для РИА Новости ситуацию с ростом тарифов в Молдавии, обвинил президента страны Майю Санду в проведении политики геноцида в отношении граждан республики из-за резкого роста коммунальных тарифов. "Санду добивает Молдову. И это уже не политика — это геноцид. Пять лет я кричу об этом, но слепые фанатики евроинтеграции делают вид, что не замечают", - заявил Шор РИА Новости. По его словам, цены на газ в Молдавии выросли в 3,5 раза, на электричество — втрое, на отопление — почти вдвое. "Власти сами публикуют цифры, которые кричат: Молдову убивают", - подчеркнул оппозиционер. "Сегодня молдаванин платит за коммуналку больше, чем немец или москвич. В России газ и электричество — 0,06–0,075 доллара. У нас — 0,29 доллара. При этом средняя зарплата в Молдове — жалкие 800 долларов, а в России — свыше 1000", - добавил Шор. Оппозиционный политик отметил катастрофическое положение пенсионеров в республике. "В нормальных странах на ЖКХ тратят 10% дохода. У нас — 100%. Пенсионеры выживают на 3055 леев, или 177 долларов после "великой" индексации, а коммуналка съедает 4000 леев — 231 доллар. Как им жить? Что остается? На хлеб и лекарства? На гроб?" - задался риторическими вопросами Шор. "Где те хорошие времена (предвыборный слоган партии "Действие и солидарность" - ПДС), которые обещала Санду? Их нет. Вместо этого — долговая яма. Люди берут кредиты не на жизнь, а на выживание. Государство грабит своих граждан, чтобы платить по счетам Брюсселя", - добавил лидер "Победы". Шор связал рост тарифов с целенаправленной политикой властей. "Это не ошибка. Это — план. Закрыть Россию — оставить только ЕС. Довести людей до нищеты — чтобы бежали. Превратить молдаван в дешевых рабов для Европы", - утверждает оппозиционер. "Санду и ее кукловоды в Брюсселе прекрасно знают, что делают. Они сознательно уничтожают Молдову, чтобы выжать из нее последнее", - подытожил лидер "Победы". В 2022 году Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне сокращения поставок российского газа. Власти республики приняли решение диверсифицировать источники энергоснабжения и снизить зависимость от российских энергоресурсов в рамках курса на европейскую интеграцию. Рост тарифов на ЖКХ в Молдавии с 2021 по 2025 год (правление нынешней партии власти "Действие и солидарность" - ПДС), особенно на электроэнергию (на 75%) и отопление (на 38% и выше) создал значительные трудности для семейных бюджетов.

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065931.html

https://ria.ru/20250530/prezident-2020058773.html

https://ria.ru/20250529/moldaviya-2019719341.html

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Наталья Макарова

жкх, молдавия, россия, брюссель, илан шор, майя санду, евросоюз