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При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/shebekino-2019988512.html
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.05.2025
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:06:00+03:00
2025-05-30T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу утром губернатор информировал, что в городе Шебекино в районе объездной дороги украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. "ВСУ продолжают наносить удары по городу Шебекино. Ещё два мирных жителя получили ранения. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое пострадавших в результате обстрела. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, у женщины — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. По данным губернатора, повреждены частное домовладение и легковой автомобиль. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу утром губернатор информировал, что в городе Шебекино в районе объездной дороги украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя.
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"ВСУ продолжают наносить удары по городу Шебекино. Ещё два мирных жителя получили ранения. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое пострадавших в результате обстрела. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, у женщины — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. По данным губернатора, повреждены частное домовладение и легковой автомобиль.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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