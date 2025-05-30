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При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.05.2025
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:06:00+03:00
2025-05-30T15:06:00+03:00
2025-05-30T15:06:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу утром губернатор информировал, что в городе Шебекино в районе объездной дороги украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. "ВСУ продолжают наносить удары по городу Шебекино. Ещё два мирных жителя получили ранения. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое пострадавших в результате обстрела. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, у женщины — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. По данным губернатора, повреждены частное домовладение и легковой автомобиль. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина