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"Начинают поучать Москву": в США предупредили о рискованном шаге Мерца - РИА Новости, 30.05.2025
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06:33 30.05.2025 (обновлено: 06:34 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/shag-2019893379.html
"Начинают поучать Москву": в США предупредили о рискованном шаге Мерца
"Начинают поучать Москву": в США предупредили о рискованном шаге Мерца - РИА Новости, 30.05.2025
"Начинают поучать Москву": в США предупредили о рискованном шаге Мерца
Действия Германии по эскалации украинского конфликта явно свидетельствуют о реваншистских настроениях немцев, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:33:00+03:00
2025-05-30T06:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Действия Германии по эскалации украинского конфликта явно свидетельствуют о реваншистских настроениях немцев, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube."Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают", — сказал он.Политолог отметил, что за последнее время в ФРГ произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации, в том числе из-за большого влияния правых партий."Все началось около десяти лет назад, когда в Германии начали звучать заявления о том, что новые поколения не несут груз вины за деяния предков. Тогда началось зарождаться новое мышление, что они ни в чем не виноваты. И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример", — заключил Доктороу.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
https://ria.ru/20250530/berlin-2019884724.html
https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html
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в мире, германия, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Начинают поучать Москву": в США предупредили о рискованном шаге Мерца

Политолог Доктороу: Германия хочет взять реванш у России за прошлые поражения

© AP Photo / Markus Schreiber Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Действия Германии по эскалации украинского конфликта явно свидетельствуют о реваншистских настроениях немцев, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube.
"Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают", — сказал он.
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03:11
Политолог отметил, что за последнее время в ФРГ произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации, в том числе из-за большого влияния правых партий.
"Все началось около десяти лет назад, когда в Германии начали звучать заявления о том, что новые поколения не несут груз вины за деяния предков. Тогда началось зарождаться новое мышление, что они ни в чем не виноваты. И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример", — заключил Доктороу.
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"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев
Вчера, 13:47
Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
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