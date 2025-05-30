https://ria.ru/20250530/sever-2019938760.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 30.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Киевский режим за неделю потерял более 1490 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:51:00+03:00

2025-05-30T12:51:00+03:00

2025-05-30T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киевский режим за неделю потерял более 1490 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад, двух штурмовых центров сил специальных операций, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

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константиновка, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины