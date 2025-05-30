https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html

СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе

СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе - РИА Новости, 30.05.2025

СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе

Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:42:00+03:00

2025-05-30T16:42:00+03:00

2025-05-30T16:42:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила пресс-служба ведомства. По данным Telegram-канала Mash на Волне, в ночь на 28 мая девушка-диабетик по имени Ангелина села в неизвестную машину и уехала без нужных лекарств. "В ночь с 28 на 29 мая 2025 года 15-летняя жительница Севастополя ушла из дома. Сегодня на улице Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено ее тело. По поручению руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе. Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД региона устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.

https://ria.ru/20250517/sk-2017580745.html

севастополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)