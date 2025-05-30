СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе
СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки-диабетика в Севастополе
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Telegram-канала Mash на Волне, в ночь на 28 мая девушка-диабетик по имени Ангелина села в неизвестную машину и уехала без нужных лекарств.
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"В ночь с 28 на 29 мая 2025 года 15-летняя жительница Севастополя ушла из дома. Сегодня на улице Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено ее тело. По поручению руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.
Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД региона устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.
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