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СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе - РИА Новости, 30.05.2025
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16:42 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html
СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе
СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе - РИА Новости, 30.05.2025
СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе
Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:42:00+03:00
2025-05-30T16:42:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила пресс-служба ведомства. По данным Telegram-канала Mash на Волне, в ночь на 28 мая девушка-диабетик по имени Ангелина села в неизвестную машину и уехала без нужных лекарств. "В ночь с 28 на 29 мая 2025 года 15-летняя жительница Севастополя ушла из дома. Сегодня на улице Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено ее тело. По поручению руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе. Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД региона устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.
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севастополь
россия
республика крым
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происшествия, севастополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе

СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней девушки-диабетика в Севастополе

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи СУСК устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки в Севастополе, тело которой было обнаружено после ее пропажи в ночь на четверг, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Telegram-канала Mash на Волне, в ночь на 28 мая девушка-диабетик по имени Ангелина села в неизвестную машину и уехала без нужных лекарств.
«
"В ночь с 28 на 29 мая 2025 года 15-летняя жительница Севастополя ушла из дома. Сегодня на улице Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено ее тело. По поручению руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.
Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД региона устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.
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ПроисшествияСевастопольРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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