https://ria.ru/20250530/servis-2020011066.html

Новая цифровая платформа поможет определять возраст россиян

Новая цифровая платформа поможет определять возраст россиян - РИА Новости, 30.05.2025

Новая цифровая платформа поможет определять возраст россиян

Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:18:00+03:00

2025-05-30T16:18:00+03:00

2025-05-30T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг; в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта, соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Так, пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем. Также пользователь платформы сможет передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) с личного согласия и предоставлять сведения из паспорта РФ или других документов, удостоверяющих личность - это будет приравниваться к предоставлению физического оригинала. Онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Кроме того, не допускается требовать предоставления гражданами РФ документов, удостоверяющих личность гражданина, если сведения из таких документов представлены в платформе, "за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов". Отмечается, что сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации. Согласно поправкам, создание и функционирование сервиса будет обеспечиваться организацией, которую определят решением правительства РФ. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал рассмотреть поправки 10 июня.

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общество, технологии, россия, госдума рф