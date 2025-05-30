Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Госдума 10 июня рассмотрит проект о национальном многофункциональном сервисе
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о создании национального многофункционального сервиса. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.
Депутат Сергей Боярский рассказал о ключевых функциях сервиса:
- это приложение объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
- система позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
- в дальнейшем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение, полис ОМС;
- приложение не отменит бумажные документы, а лишь даст россиянам альтернативу;
- создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам;
- обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО, благодаря чему оно будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности;
- подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для заключения договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями;
- создание сервиса закрывает последнюю брешь в цифровой безопасности страны;
- приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Проект закона предлагается рассмотреть во втором чтении 10 июня.