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Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе - РИА Новости, 30.05.2025
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15:11 30.05.2025 (обновлено: 15:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/servis-2019990346.html
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе - РИА Новости, 30.05.2025
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о создании национального многофункционального сервиса. Соответствующее решение размещено в думской электронной... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:11:00+03:00
2025-05-30T15:43:00+03:00
общество
сергей боярский
технологии
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о создании национального многофункционального сервиса. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.Депутат Сергей Боярский рассказал о ключевых функциях сервиса:Проект закона предлагается рассмотреть во втором чтении 10 июня.
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общество, сергей боярский, технологии, госдума рф
Общество, Сергей Боярский, Технологии, Госдума РФ
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе

Госдума 10 июня рассмотрит проект о национальном многофункциональном сервисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о создании национального многофункционального сервиса. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.
Депутат Сергей Боярский рассказал о ключевых функциях сервиса:
  • это приложение объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • система позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
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  • в дальнейшем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение, полис ОМС;
  • приложение не отменит бумажные документы, а лишь даст россиянам альтернативу;
  • создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО, благодаря чему оно будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности;
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  • подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для заключения договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями;
  • создание сервиса закрывает последнюю брешь в цифровой безопасности страны;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Проект закона предлагается рассмотреть во втором чтении 10 июня.
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ОбществоСергей БоярскийТехнологииГосдума РФ
 
 
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