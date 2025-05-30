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На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2025
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13:51 30.05.2025 (обновлено: 22:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/serbija-2019965808.html
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2025
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
Пять человек получили легкие травмы при инциденте на крупнейшем оборонном предприятии "Крушик" в городе Валево в Сербии, сообщила администрация госпредприятия... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:51:00+03:00
2025-05-30T22:51:00+03:00
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при инциденте на крупнейшем оборонном предприятии "Крушик" в городе Валево в Сербии, сообщила администрация госпредприятия на официальном сайте."Утром около 7:40 (8:40 мск) в ходе рабочего процесса прессования &lt;...&gt; произошла активация детонатора на прессе, в результате чего один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех появился звон в ушах. Работники направлены в больницу города Валево для оказания помощи и контроля слуха", — говорится в материале. Завод в Валево является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии. Он находится в государственной собственности.Подобные инциденты уже происходили на предприятии. В августе прошлого года при взрыве в одном из цехов пострадали семь человек. В конце мая на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.
https://ria.ru/20250530/indija-2019912702.html
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в мире, сербия
В мире, Сербия
На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали пять человек

© Sputnik / Ивана АнтичПредприятие "Крушик" в городе Валево в Сербии
Предприятие Крушик в городе Валево в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Ивана Антич
Предприятие "Крушик" в городе Валево в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при инциденте на крупнейшем оборонном предприятии "Крушик" в городе Валево в Сербии, сообщила администрация госпредприятия на официальном сайте.
"Утром около 7:40 (8:40 мск) в ходе рабочего процесса прессования <...> произошла активация детонатора на прессе, в результате чего один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех появился звон в ушах. Работники направлены в больницу города Валево для оказания помощи и контроля слуха", — говорится в материале.
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Завод в Валево является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии. Он находится в государственной собственности.
Подобные инциденты уже происходили на предприятии. В августе прошлого года при взрыве в одном из цехов пострадали семь человек. В конце мая на заводе также прогремел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя сотрудница, она получила легкие ранения.
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