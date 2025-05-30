https://ria.ru/20250530/semi-2019897888.html

В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей

В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей - РИА Новости, 30.05.2025

В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей

В Москве проживают 130 семей, в которых воспитываются 10 и более детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:53:00+03:00

2025-05-30T07:53:00+03:00

2025-05-30T07:53:00+03:00

общество

москва

ольга ярославская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_569:95:2990:1457_1920x0_80_0_0_50047aa1b0032ce0b7145ebf3ae34a81.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве проживают 130 семей, в которых воспитываются 10 и более детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Есть настоящие рекордсмены: в Москве проживает 130 семей, где воспитываются 10 и более детей. Всего в таких семьях - 906 несовершеннолетних", - рассказала Ярославская. Она подчеркнула, что городские власти уделяют большое внимание созданию комфортной и современной инфраструктуры для детей. "Москва совершила настоящий "детский прорыв": появляются новые школы и детские сады, реконструируются старые здания, парки и учреждения культуры становятся доступнее и интереснее для юных москвичей. Все это поддерживает семьи и вдохновляет родителей", - добавила Ярославская.

https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019860967.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, ольга ярославская