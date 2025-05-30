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В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей - РИА Новости, 30.05.2025
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07:53 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/semi-2019897888.html
В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей
В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей - РИА Новости, 30.05.2025
В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей
В Москве проживают 130 семей, в которых воспитываются 10 и более детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:53:00+03:00
2025-05-30T07:53:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве проживают 130 семей, в которых воспитываются 10 и более детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Есть настоящие рекордсмены: в Москве проживает 130 семей, где воспитываются 10 и более детей. Всего в таких семьях - 906 несовершеннолетних", - рассказала Ярославская. Она подчеркнула, что городские власти уделяют большое внимание созданию комфортной и современной инфраструктуры для детей. "Москва совершила настоящий "детский прорыв": появляются новые школы и детские сады, реконструируются старые здания, парки и учреждения культуры становятся доступнее и интереснее для юных москвичей. Все это поддерживает семьи и вдохновляет родителей", - добавила Ярославская.
https://ria.ru/20250529/putin-2019816694.html
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общество, москва, ольга ярославская
Общество, Москва, Ольга Ярославская
В Москве проживают 130 семей, где воспитываются десять и более детей

Омбудсмен Ярославская: в Москве проживают 130 семей с детьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве проживают 130 семей, в которых воспитываются 10 и более детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Есть настоящие рекордсмены: в Москве проживает 130 семей, где воспитываются 10 и более детей. Всего в таких семьях - 906 несовершеннолетних", - рассказала Ярославская.
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Она подчеркнула, что городские власти уделяют большое внимание созданию комфортной и современной инфраструктуры для детей.
"Москва совершила настоящий "детский прорыв": появляются новые школы и детские сады, реконструируются старые здания, парки и учреждения культуры становятся доступнее и интереснее для юных москвичей. Все это поддерживает семьи и вдохновляет родителей", - добавила Ярославская.
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ОбществоМоскваОльга Ярославская
 
 
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