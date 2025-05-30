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Четыре тысячи человек погибли при израильских атаках в Газе с 18 марта - РИА Новости, 30.05.2025
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18:36 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sektor-2020050195.html
Четыре тысячи человек погибли при израильских атаках в Газе с 18 марта
Четыре тысячи человек погибли при израильских атаках в Газе с 18 марта - РИА Новости, 30.05.2025
Четыре тысячи человек погибли при израильских атаках в Газе с 18 марта
Более четырех тысяч человек погибли с 18 марта в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:36:00+03:00
2025-05-30T18:36:00+03:00
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биньямин нетаньяху
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КАИР, 30 мая - РИА Новости. Более четырех тысяч человек погибли с 18 марта в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. Согласно минздраву, за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 72 погибших и 278 пострадавших. "Число погибших с 18 марта 2025 года достигло 4058, пострадали 11 729 человек", - отмечается в заявлении. По данным министерства, общее число погибших в секторе Газа из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года превысило 54,3 тысячи, пострадали более 123 тысяч человек. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250530/smi-2019902435.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Четыре тысячи человек погибли при израильских атаках в Газе с 18 марта

Минздрав: более 4 тыс человек погибли при ударах ЦАХАЛ по Газе с 18 марта

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 30 мая - РИА Новости. Более четырех тысяч человек погибли с 18 марта в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
Согласно минздраву, за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 72 погибших и 278 пострадавших.
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"Число погибших с 18 марта 2025 года достигло 4058, пострадали 11 729 человек", - отмечается в заявлении.
По данным министерства, общее число погибших в секторе Газа из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года превысило 54,3 тысячи, пострадали более 123 тысяч человек.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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