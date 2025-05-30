Седокова больше не горюет: как изменилась ее жизнь после смерти Яниса Тиммы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой 17 декабря 2024 года. Это произошло всего через неделю после их развода и сразу после дня рождения певицы. Найдя в себе силы обратиться к публике, Седокова умоляла СМИ не травмировать ее детей подробностями трагедии. Певица призналась, что смерть ее экс-супруга стала "самым сложным периодом в жизни".
Тем не менее, всего через четыре месяца звезда уже блистала на красной дорожке и решилась на свое первое интервью. Что же произошло с Анной Седоковой за эти полгода, и как она справилась со всеми трудностями?
"Позвоните Анне"
На заставке смартфона Яниса Тиммы следователи обнаружили надпись с номером телефона Анны Седоковой: "Позвоните Анне". После того как информация о его смерти попала в СМИ, общественность бурно обсуждала произошедшее, а заголовки газет и новостных сайтов не заставили себя долго ждать.
© Фото : Социальные сети Яниса ТиммыЯнис Тимма и Анна Седокова
© Фото : Социальные сети Яниса Тиммы
Янис Тимма и Анна Седокова
В результате этого стресса Анна Седокова была госпитализирована и провела несколько недель в больнице, исчезнув из публичного поля зрения. Однако ее цифровой детокс не продлился долго. Уже в феврале певица вернулась в соцсети, опубликовав пост на своей странице в запрещенной сети.
В конце марта она выпустила новую песню под названием "Ешь, люби, молись". Это произведение было посвящено тем, кто в данный момент переживает трудные времена. В своих строках Анна поет: "Эта грусть пройдет и тоска уйдет, только ты держись, ешь, люби, молись. Боль не навсегда, унесут года всю печаль твою…".
© Фото : Социальные сети Анны СедоковойЯнис Тимма и Анна Седокова
© Фото : Социальные сети Анны Седоковой
Янис Тимма и Анна Седокова
Следующая музыкальная новинка вышла в апреле, а вскоре после этого певица вновь начала появляться на светских мероприятиях, возвращаясь к активной жизни.
Не изменила привычному стилю
Десятого апреля Анна присутствовала на ежегодной музыкальной премии "Жара". В тот вечер звезда блистала в длинном платье с эффектными разрезами, позировала фотографам и выглядела по-настоящему счастливой. Однако позже в своем Телеграм-канале артистка призналась, что сильно волновалась из-за реакции публики и этот вечер дался ей непросто.
К сожалению, избежать критики не удалось. Многие обвинили Анну в лицемерии и сочли ее наряд слишком откровенным и неподходящим для периода траура. В ответ Седокова не стала молчать и заявила:
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Анна Седокова на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
"Я хочу своим примером показать, что после тяжелых испытаний нужно находить силы подняться и продолжать жить. Потому что если застрять в прошлом, можно сойти с ума и закончить так же. Он бы хотел видеть меня сильной и счастливой".
Через несколько дней после этого певица появилась на премии "Voice: Главные лица 2025". Однако она не стала менять свой стиль или делать выводы из прошлых ситуаций. На фотографиях Анна предстала в облегающей юбке-миди из атласной ткани и блестящем корсете без бретелей с глубоким декольте, который подчеркивал ее фигуру.
На светских мероприятиях она не вступала в разговоры с журналистами, лишь демонстративно проходила мимо. Тем не менее вскоре в СМИ появились слухи, что Седокова не готова делиться личной жизнью бесплатно. В интернете распространился скриншот, где якобы певица требует за откровенное интервью целых десять миллионов рублей. Анна не стала молчать и прокомментировала ситуацию: "Небольшое уточнение — предложение поступило мне, а не я его делала". Она добавила, что сейчас умеет выражать себя только через музыку, предпочитая "закрываться в студии и писать песни, выкладывая душу наизнанку".
Певица Анна Седокова
Тем не менее, интервью не заставило себя долго ждать. Спустя четыре месяца после трагической смерти Яниса, Седокова пришла в студию подкаста "По каверочку". Она объяснила, что выбрала именно этот формат, чтобы сосредоточиться на своей творческой деятельности, а не на личной жизни. Однако разговор о Тимме избежать не удалось:
"Потеря близкого человека, который был очень важен для меня, стала огромным горем, несмотря на сложности в наших отношениях. В какой-то момент я поняла, что должна идти дальше — у меня дети, жизнь продолжается. Когда я немного окрепла, решила написать песню. Я горжусь этой работой — она помогла мне выразить свои чувства, ведь все это время я молчала и не давала интервью. И не хочу этого делать, потому что это — мое личное".
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма в кинотеатре "Москва"
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма в кинотеатре "Москва"
Седокова также появилась на праздновании 8-летия своего сына Гектора. Она организовала для мальчика яркое торжество и подарила ему заветный подарок — игровую приставку. Артистка однажды призналась, что сообщить ребенку о смерти Яниса было очень сложно, ведь тот был для него "всем его миром и лучшим отцом".
По слухам, сердце экс-солистки "ВИА Гры" уже покорил некий состоятельный поклонник из мира спорта. По крайней мере, звезда делится в личном блоге букетами алых роз, которые получает от того, чье имя пока остается в секрете.
Критика свекра
Отец Яниса Тиммы, Райтис, продолжает, тем временем, критиковать свою бывшую невестку Анну Седокову. Он считает, что артистка принесла его сыну много горя. Время от времени Райтис публикует нелестные факты о Седоковой, утверждая, что Янис любил ее, а она просто пользовалась его чувствами, уверяя, что была чуть ли единственной кормилицей в семье. При этом, похоже, Тимма-старший так и не поговорил с Седоковой лично.
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Химки"
"Эта женщина после трагической смерти Яниса извергала потоки красноречия, делясь с сердобольными зрителями и слушателями своей тяжелой бабской долей. Муж-то не работал вообще, а сидел на ее худенькой шее. А она, бедняжечка, работала, не покладая рук и ног. Пахала во имя семьи, чтобы деток своих и мужа-балбеса содержать, который к тому же и пил, и изменял ей, и играл в азартные игры. А баскетбол? — иронизирует отец спортсмена. — А какой баскетбол? Он играл либо бесплатно, либо вообще не играл".
Райтис Тимма даже выразил сожаление, что его сын не поднимал руку на исполнительницу, так как был хорошо воспитан: "Посмотрите на эту настоящую жену и мать! Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!".
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве
Певица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве
Несмотря на все комментарии, Анна Седокова выбрала путь, который многие не смогли принять. Она не застыла в скорби, а пытается переосмыслить потерю через творчество и заботу о близких. Ее история — о противоречиях между публичным образом и личной болью, между осуждением общества и правом на исцеление.