https://ria.ru/20250530/sedokova-2019966889.html

Седокова больше не горюет: как изменилась ее жизнь после смерти Яниса Тиммы

Седокова больше не горюет: как изменилась ее жизнь после смерти Яниса Тиммы - РИА Новости, 30.05.2025

Седокова больше не горюет: как изменилась ее жизнь после смерти Яниса Тиммы

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой 17 декабря 2024 года. Это произошло всего через неделю после их развода и сразу... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:20:00+03:00

2025-05-30T19:20:00+03:00

2025-05-30T19:20:00+03:00

шоубиз

анна седокова

янис тимма

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой 17 декабря 2024 года. Это произошло всего через неделю после их развода и сразу после дня рождения певицы. Найдя в себе силы обратиться к публике, Седокова умоляла СМИ не травмировать ее детей подробностями трагедии. Певица призналась, что смерть ее экс-супруга стала "самым сложным периодом в жизни". Тем не менее, всего через четыре месяца звезда уже блистала на красной дорожке и решилась на свое первое интервью. Что же произошло с Анной Седоковой за эти полгода, и как она справилась со всеми трудностями?"Позвоните Анне"На заставке смартфона Яниса Тиммы следователи обнаружили надпись с номером телефона Анны Седоковой: "Позвоните Анне". После того как информация о его смерти попала в СМИ, общественность бурно обсуждала произошедшее, а заголовки газет и новостных сайтов не заставили себя долго ждать.В результате этого стресса Анна Седокова была госпитализирована и провела несколько недель в больнице, исчезнув из публичного поля зрения. Однако ее цифровой детокс не продлился долго. Уже в феврале певица вернулась в соцсети, опубликовав пост на своей странице в запрещенной сети.В конце марта она выпустила новую песню под названием "Ешь, люби, молись". Это произведение было посвящено тем, кто в данный момент переживает трудные времена. В своих строках Анна поет: "Эта грусть пройдет и тоска уйдет, только ты держись, ешь, люби, молись. Боль не навсегда, унесут года всю печаль твою…".Следующая музыкальная новинка вышла в апреле, а вскоре после этого певица вновь начала появляться на светских мероприятиях, возвращаясь к активной жизни.Не изменила привычному стилюДесятого апреля Анна присутствовала на ежегодной музыкальной премии "Жара". В тот вечер звезда блистала в длинном платье с эффектными разрезами, позировала фотографам и выглядела по-настоящему счастливой. Однако позже в своем Телеграм-канале артистка призналась, что сильно волновалась из-за реакции публики и этот вечер дался ей непросто.К сожалению, избежать критики не удалось. Многие обвинили Анну в лицемерии и сочли ее наряд слишком откровенным и неподходящим для периода траура. В ответ Седокова не стала молчать и заявила:"Я хочу своим примером показать, что после тяжелых испытаний нужно находить силы подняться и продолжать жить. Потому что если застрять в прошлом, можно сойти с ума и закончить так же. Он бы хотел видеть меня сильной и счастливой".Через несколько дней после этого певица появилась на премии "Voice: Главные лица 2025". Однако она не стала менять свой стиль или делать выводы из прошлых ситуаций. На фотографиях Анна предстала в облегающей юбке-миди из атласной ткани и блестящем корсете без бретелей с глубоким декольте, который подчеркивал ее фигуру.На светских мероприятиях она не вступала в разговоры с журналистами, лишь демонстративно проходила мимо. Тем не менее вскоре в СМИ появились слухи, что Седокова не готова делиться личной жизнью бесплатно. В интернете распространился скриншот, где якобы певица требует за откровенное интервью целых десять миллионов рублей. Анна не стала молчать и прокомментировала ситуацию: "Небольшое уточнение — предложение поступило мне, а не я его делала". Она добавила, что сейчас умеет выражать себя только через музыку, предпочитая "закрываться в студии и писать песни, выкладывая душу наизнанку".Тем не менее, интервью не заставило себя долго ждать. Спустя четыре месяца после трагической смерти Яниса, Седокова пришла в студию подкаста "По каверочку". Она объяснила, что выбрала именно этот формат, чтобы сосредоточиться на своей творческой деятельности, а не на личной жизни. Однако разговор о Тимме избежать не удалось:"Потеря близкого человека, который был очень важен для меня, стала огромным горем, несмотря на сложности в наших отношениях. В какой-то момент я поняла, что должна идти дальше — у меня дети, жизнь продолжается. Когда я немного окрепла, решила написать песню. Я горжусь этой работой — она помогла мне выразить свои чувства, ведь все это время я молчала и не давала интервью. И не хочу этого делать, потому что это — мое личное".Седокова также появилась на праздновании 8-летия своего сына Гектора. Она организовала для мальчика яркое торжество и подарила ему заветный подарок — игровую приставку. Артистка однажды призналась, что сообщить ребенку о смерти Яниса было очень сложно, ведь тот был для него "всем его миром и лучшим отцом".По слухам, сердце экс-солистки "ВИА Гры" уже покорил некий состоятельный поклонник из мира спорта. По крайней мере, звезда делится в личном блоге букетами алых роз, которые получает от того, чье имя пока остается в секрете.Критика свекраОтец Яниса Тиммы, Райтис, продолжает, тем временем, критиковать свою бывшую невестку Анну Седокову. Он считает, что артистка принесла его сыну много горя. Время от времени Райтис публикует нелестные факты о Седоковой, утверждая, что Янис любил ее, а она просто пользовалась его чувствами, уверяя, что была чуть ли единственной кормилицей в семье. При этом, похоже, Тимма-старший так и не поговорил с Седоковой лично."Эта женщина после трагической смерти Яниса извергала потоки красноречия, делясь с сердобольными зрителями и слушателями своей тяжелой бабской долей. Муж-то не работал вообще, а сидел на ее худенькой шее. А она, бедняжечка, работала, не покладая рук и ног. Пахала во имя семьи, чтобы деток своих и мужа-балбеса содержать, который к тому же и пил, и изменял ей, и играл в азартные игры. А баскетбол? — иронизирует отец спортсмена. — А какой баскетбол? Он играл либо бесплатно, либо вообще не играл".Райтис Тимма даже выразил сожаление, что его сын не поднимал руку на исполнительницу, так как был хорошо воспитан: "Посмотрите на эту настоящую жену и мать! Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!".Несмотря на все комментарии, Анна Седокова выбрала путь, который многие не смогли принять. Она не застыла в скорби, а пытается переосмыслить потерю через творчество и заботу о близких. Ее история — о противоречиях между публичным образом и личной болью, между осуждением общества и правом на исцеление.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна седокова, янис тимма