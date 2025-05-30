https://ria.ru/20250530/samolet-2019887608.html

Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром

Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 30.05.2025

Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T04:24:00+03:00

2025-05-30T04:24:00+03:00

2025-05-30T04:24:00+03:00

происшествия

владивосток

москва

хабаровск

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства. Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы. Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html

владивосток

москва

хабаровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, москва, хабаровск, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура