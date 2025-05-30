https://ria.ru/20250530/samolet-2019887608.html
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 30.05.2025
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:24:00+03:00
2025-05-30T04:24:00+03:00
2025-05-30T04:24:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
хабаровск
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства. Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы. Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, москва, хабаровск, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Хабаровск, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет Аэрофлота, летевший во Владивосток, ушел в Хабаровск из-за тумана