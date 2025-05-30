Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/samolet-2019887608.html
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 30.05.2025
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:24:00+03:00
2025-05-30T04:24:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
хабаровск
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15426/70/154267024_0:112:3679:2181_1920x0_80_0_0_6f7fd1b9aa24713bade0ada392d4b8f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства. Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы. Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html
владивосток
москва
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15426/70/154267024_311:0:3367:2292_1920x0_80_0_0_a310dcac4c3349384676ff4a15754d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, москва, хабаровск, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Хабаровск, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, ушел на запасной аэродром

Самолет Аэрофлота, летевший во Владивосток, ушел в Хабаровск из-за тумана

© РИА Новости / Илья Питалев  | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана в аэропорту назначения, обратный рейс задержан более чем на три часа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Задержан вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 8.40 (время местное) (01.40 мск). Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт ушел на Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Самолет уже прибыл во Владивосток, сообщил собеседник агентства.
Предварительное время вылета в Москву - в 12.05 (05.05 мск) пятницы.
Отправления ожидают 298 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома
7 мая, 11:23
 
ПроисшествияВладивостокМоскваХабаровскАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала