https://ria.ru/20250530/rossija-2020033601.html

Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле

Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025

Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле

Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:34:00+03:00

2025-05-30T17:34:00+03:00

2025-05-30T17:34:00+03:00

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html

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