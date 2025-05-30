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Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:34:00+03:00
2025-05-30T17:34:00+03:00
2025-05-30T17:34:00+03:00
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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В мире, Россия, Стамбул, Украина, Василий Небензя, Владимир Мединский, Владимир Путин, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Небензя: Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
Небензя: Россия предлагает Киеву обменяться меморандумами в Стамбуле 2 июня