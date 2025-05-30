https://ria.ru/20250530/rossija-2019943261.html

Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле

Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025

Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле

Москва рассчитывает, что в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов, заявил журналистам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:11:00+03:00

2025-05-30T13:11:00+03:00

2025-05-30T15:00:00+03:00

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров", — сказал он. Детали российского меморандума обнародоваться не будут, добавил Песков.По словам пресс-секретаря, российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова к встрече с представителями Киева с утра 2 июня.Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире