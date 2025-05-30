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Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025
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13:11 30.05.2025 (обновлено: 15:00 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/rossija-2019943261.html
Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле
Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 30.05.2025
Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле
Москва рассчитывает, что в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов, заявил журналистам... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:11:00+03:00
2025-05-30T15:00:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров", — сказал он. Детали российского меморандума обнародоваться не будут, добавил Песков.По словам пресс-секретаря, российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова к встрече с представителями Киева с утра 2 июня.Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Россия рассчитывает на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле

Песков: Россия надеется обсудить меморандум по Украине на 2 раунде переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров", — сказал он.
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Детали российского меморандума обнародоваться не будут, добавил Песков.
По словам пресс-секретаря, российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова к встрече с представителями Киева с утра 2 июня.
Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился.
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РоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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