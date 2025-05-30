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В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025
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01:01 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rossija-2019878492.html
В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных
В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025
В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных
В России с 30 мая увеличивается размер штрафов за нарушения в области персональных данных, а также вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:01:00+03:00
2025-05-30T01:01:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России с 30 мая увеличивается размер штрафов за нарушения в области персональных данных, а также вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные утечки – в размере 1-3% от оборота. Так, если неправомерная передача данных затронула от 1 тысячи до 10 тысяч граждан, штраф для физлиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а для организаций и ИП - от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. Если утечка информации затронула от 10 тысяч до 100 тысяч граждан, размер штрафа составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для физлиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 миллионов до 10 миллионов рублей для организаций и ИП. Штраф за нарушение, затрагивающее данные более 100 тысяч граждан, составит от 300 тысяч до 400 тысяч рублей для физлиц, от 400 тысяч до 600 тысяч рублей для должностных лиц, и от 10 миллионов до 15 миллионов рублей для организаций и ИП. За повторную утечку персональных данных любой категории предусмотрены оборотные штрафы в размере 1–3% годовой выручки. Для банков штраф рассчитывается как процент от размера собственных средств на дату нарушения. В зависимости от конкретного нарушения расчетный размер штрафа по общему правилу не может быть меньше 20 миллионов или 25 миллионов рублей и не должен превышать полмиллиарда рублей. Также с 30 мая увеличиваются штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных

В России вырос размер штрафов за нарушения в области персональных данных

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России с 30 мая увеличивается размер штрафов за нарушения в области персональных данных, а также вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные утечки – в размере 1-3% от оборота.
Так, если неправомерная передача данных затронула от 1 тысячи до 10 тысяч граждан, штраф для физлиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а для организаций и ИП - от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
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Если утечка информации затронула от 10 тысяч до 100 тысяч граждан, размер штрафа составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для физлиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 миллионов до 10 миллионов рублей для организаций и ИП.
Штраф за нарушение, затрагивающее данные более 100 тысяч граждан, составит от 300 тысяч до 400 тысяч рублей для физлиц, от 400 тысяч до 600 тысяч рублей для должностных лиц, и от 10 миллионов до 15 миллионов рублей для организаций и ИП.
За повторную утечку персональных данных любой категории предусмотрены оборотные штрафы в размере 1–3% годовой выручки. Для банков штраф рассчитывается как процент от размера собственных средств на дату нарушения. В зависимости от конкретного нарушения расчетный размер штрафа по общему правилу не может быть меньше 20 миллионов или 25 миллионов рублей и не должен превышать полмиллиарда рублей.
Также с 30 мая увеличиваются штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор.
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