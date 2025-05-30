https://ria.ru/20250530/rossija-2019878492.html

В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных

В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025

В России ужесточилась ответственность за утечку персональных данных

В России с 30 мая увеличивается размер штрафов за нарушения в области персональных данных, а также вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:01:00+03:00

2025-05-30T01:01:00+03:00

2025-05-30T01:01:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России с 30 мая увеличивается размер штрафов за нарушения в области персональных данных, а также вступают в силу оборотные штрафы для компаний за повторные утечки – в размере 1-3% от оборота. Так, если неправомерная передача данных затронула от 1 тысячи до 10 тысяч граждан, штраф для физлиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а для организаций и ИП - от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. Если утечка информации затронула от 10 тысяч до 100 тысяч граждан, размер штрафа составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для физлиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 миллионов до 10 миллионов рублей для организаций и ИП. Штраф за нарушение, затрагивающее данные более 100 тысяч граждан, составит от 300 тысяч до 400 тысяч рублей для физлиц, от 400 тысяч до 600 тысяч рублей для должностных лиц, и от 10 миллионов до 15 миллионов рублей для организаций и ИП. За повторную утечку персональных данных любой категории предусмотрены оборотные штрафы в размере 1–3% годовой выручки. Для банков штраф рассчитывается как процент от размера собственных средств на дату нарушения. В зависимости от конкретного нарушения расчетный размер штрафа по общему правилу не может быть меньше 20 миллионов или 25 миллионов рублей и не должен превышать полмиллиарда рублей. Также с 30 мая увеличиваются штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20250507/gd-2015628149.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004514429.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)