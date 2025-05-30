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РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025
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22:02 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/roskomnadzor-2020076585.html
РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных
РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025
РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных
Роскомнадзор фиксирует сильный рост числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 таких заявок... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:02:00+03:00
2025-05-30T22:02:00+03:00
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сильный рост числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 таких заявок ежедневно, то за последние сутки показатель достиг 390 тысяч, рассказали РИА Новости в РКН. С 30 мая увеличились штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных. Так, те, кто своевременно не подал заявление, будут наказываться штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для ИП и юрлиц. До 30 мая за то же самое нарушение были предусмотрены штрафы для компаний и ИП на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. "На этой неделе Роскомнадзор фиксирует существенный рост общего числа уведомлений об обработке персональных данных. Если обычно ведомство регистрировало ежедневно от 500 до 800 уведомлений, то за последние сутки через портал персональных данных поступило 390 тысяч уведомлений", - сообщили в ведомстве. В свою очередь общее количество зарегистрированных уведомлений достигло 1,28 миллиона, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 970 тысяч. Там добавили, что на этом фоне время ответа сервиса может быть увеличено. Основной поток запросов приходится на рабочие часы, добавили там. В настоящее время сайт работает в штатном режиме, форма уведомления доступна для подачи заявок.
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РИА Новости
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96
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных

Число заявок в РКН об обработке персональных данных в России выросло в сотни раз

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сильный рост числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 таких заявок ежедневно, то за последние сутки показатель достиг 390 тысяч, рассказали РИА Новости в РКН.
С 30 мая увеличились штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных. Так, те, кто своевременно не подал заявление, будут наказываться штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для ИП и юрлиц. До 30 мая за то же самое нарушение были предусмотрены штрафы для компаний и ИП на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
«
"На этой неделе Роскомнадзор фиксирует существенный рост общего числа уведомлений об обработке персональных данных. Если обычно ведомство регистрировало ежедневно от 500 до 800 уведомлений, то за последние сутки через портал персональных данных поступило 390 тысяч уведомлений", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь общее количество зарегистрированных уведомлений достигло 1,28 миллиона, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 970 тысяч.
Там добавили, что на этом фоне время ответа сервиса может быть увеличено. Основной поток запросов приходится на рабочие часы, добавили там. В настоящее время сайт работает в штатном режиме, форма уведомления доступна для подачи заявок.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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