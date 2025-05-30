https://ria.ru/20250530/roskomnadzor-2020076585.html

РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных

РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных - РИА Новости, 30.05.2025

РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных

Роскомнадзор фиксирует сильный рост числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 таких заявок... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:02:00+03:00

2025-05-30T22:02:00+03:00

2025-05-30T22:02:00+03:00

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует сильный рост числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 таких заявок ежедневно, то за последние сутки показатель достиг 390 тысяч, рассказали РИА Новости в РКН. С 30 мая увеличились штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных. Так, те, кто своевременно не подал заявление, будут наказываться штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для ИП и юрлиц. До 30 мая за то же самое нарушение были предусмотрены штрафы для компаний и ИП на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. "На этой неделе Роскомнадзор фиксирует существенный рост общего числа уведомлений об обработке персональных данных. Если обычно ведомство регистрировало ежедневно от 500 до 800 уведомлений, то за последние сутки через портал персональных данных поступило 390 тысяч уведомлений", - сообщили в ведомстве. В свою очередь общее количество зарегистрированных уведомлений достигло 1,28 миллиона, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 970 тысяч. Там добавили, что на этом фоне время ответа сервиса может быть увеличено. Основной поток запросов приходится на рабочие часы, добавили там. В настоящее время сайт работает в штатном режиме, форма уведомления доступна для подачи заявок.

https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2002006660.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)