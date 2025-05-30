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Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтора из Томска, призывавшую выходить замуж за бойцов СВО в расчете на деньги, отправили работать уборщицей, рассказали РИА Новости в Федеральной службе... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:50:00+03:00
2025-05-30T12:50:00+03:00
2025-05-30T12:50:00+03:00
томск
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Риелтора из Томска, призывавшую выходить замуж за бойцов СВО в расчете на деньги, отправили работать уборщицей, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов."В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по четыре часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что женщина получила 80 часов обязательных работ по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для административного наказания стали ее циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости. В частности, она предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, чтобы в случае их гибели покупать недвижимость за счет полагающейся компенсации.
https://ria.ru/20250403/tomsk-2009192243.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
Томск, Происшествия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия