https://ria.ru/20250530/rieltor-2019938493.html

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Риелтора из Томска, призывавшую выходить замуж за бойцов СВО в расчете на деньги, отправили работать уборщицей, рассказали РИА Новости в Федеральной службе... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:50:00+03:00

2025-05-30T12:50:00+03:00

2025-05-30T12:50:00+03:00

томск

происшествия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019937094_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_288b9bf211c6e84e734e3b2a1ca4f6d2.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Риелтора из Томска, призывавшую выходить замуж за бойцов СВО в расчете на деньги, отправили работать уборщицей, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов."В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по четыре часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что женщина получила 80 часов обязательных работ по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для административного наказания стали ее циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости. В частности, она предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, чтобы в случае их гибели покупать недвижимость за счет полагающейся компенсации.

https://ria.ru/20250403/tomsk-2009192243.html

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

томск, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия