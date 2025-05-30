https://ria.ru/20250530/rieltor-2019919953.html

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025

Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:05:00+03:00

2025-05-30T11:05:00+03:00

2025-05-30T11:05:00+03:00

россия

томск

томская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей, рассказали РИА Новости в ФССП РФ. В ведомстве напомнили, что в Томской области риелтор, призывавшая выходить замуж за участников СВО с корыстной целью, отбывает административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание томичка получила за циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости: риелтор предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели приобретать жилье из средств единовременной выплаты. "В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по 4 часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250430/svo-2014354525.html

россия

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, томск, томская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия