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Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025
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11:05 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rieltor-2019919953.html
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:05:00+03:00
2025-05-30T11:05:00+03:00
россия
томск
томская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей, рассказали РИА Новости в ФССП РФ. В ведомстве напомнили, что в Томской области риелтор, призывавшая выходить замуж за участников СВО с корыстной целью, отбывает административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание томичка получила за циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости: риелтор предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели приобретать жилье из средств единовременной выплаты. "В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по 4 часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", - сказали в ведомстве.
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россия
томск
томская область
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россия, томск, томская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Томск, Томская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Томская риелтор, советовавшая брак с бойцами СВО ради выплат, трудится уборщицей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей, рассказали РИА Новости в ФССП РФ.
В ведомстве напомнили, что в Томской области риелтор, призывавшая выходить замуж за участников СВО с корыстной целью, отбывает административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Наказание томичка получила за циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости: риелтор предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели приобретать жилье из средств единовременной выплаты.
"В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по 4 часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", - сказали в ведомстве.
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РоссияТомскТомская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
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