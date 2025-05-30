https://ria.ru/20250530/rieltor-2019919953.html
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей - РИА Новости, 30.05.2025
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:05:00+03:00
2025-05-30T11:05:00+03:00
2025-05-30T11:05:00+03:00
россия
томск
томская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Риелтор из Томска, призывавшая выходить замуж за бойцов СВО, а в случае их гибели покупать жилье за их средства, на обязательных работах трудится уборщицей, рассказали РИА Новости в ФССП РФ. В ведомстве напомнили, что в Томской области риелтор, призывавшая выходить замуж за участников СВО с корыстной целью, отбывает административное наказание в виде 80 часов обязательных работ, предусмотренное статьей 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Наказание томичка получила за циничные высказывания в выпуске популярного подкаста о недвижимости: риелтор предлагала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции, а в случае их гибели приобретать жилье из средств единовременной выплаты. "В настоящее время гражданка под контролем сотрудников органа принудительного исполнения приступила к отбыванию наказания. Женщина по 4 часа в день работает уборщицей в муниципальном предприятии города Томска", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250430/svo-2014354525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томск, томская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Томск, Томская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Риелтор, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей
Томская риелтор, советовавшая брак с бойцами СВО ради выплат, трудится уборщицей