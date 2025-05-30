https://ria.ru/20250530/reysy-2019894416.html

Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань

Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань - РИА Новости, 30.05.2025

Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:49:00+03:00

2025-05-30T06:49:00+03:00

2025-05-30T06:49:00+03:00

владивосток

камрань

дальний восток

airbus a321

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток", - говорится в сообщении. Рейсы по маршруту Камрань – Владивосток - Камрань будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье - с технической посадкой во вьетнамском аэропорту Ханой. На маршруте будет задействован Airbus A321 в монокомпоновке. Время в полете из Владивостока - 7 часов 55 минут, обратно - 7 часов 20 минут.

https://ria.ru/20250530/reysy-2019884330.html

https://ria.ru/20250114/vetnam-1993711816.html

владивосток

камрань

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, камрань, дальний восток, airbus a321, общество