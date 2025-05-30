https://ria.ru/20250530/reysy-2019894416.html
Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань
Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань - РИА Новости, 30.05.2025
Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:49:00+03:00
2025-05-30T06:49:00+03:00
2025-05-30T06:49:00+03:00
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток", - говорится в сообщении. Рейсы по маршруту Камрань – Владивосток - Камрань будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье - с технической посадкой во вьетнамском аэропорту Ханой. На маршруте будет задействован Airbus A321 в монокомпоновке. Время в полете из Владивостока - 7 часов 55 минут, обратно - 7 часов 20 минут.
https://ria.ru/20250530/reysy-2019884330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, камрань, дальний восток, airbus a321, общество
Владивосток, Камрань, Дальний Восток, Airbus A321, Общество
Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань
VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока в Камрань