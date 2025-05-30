https://ria.ru/20250530/rets-2020042074.html

Донским компаниям доступен "экспортный лифт" в страны Глобального Юга

Донским компаниям доступен "экспортный лифт" в страны Глобального Юга - РИА Новости, 30.05.2025

Донским компаниям доступен "экспортный лифт" в страны Глобального Юга

Страны Глобального Юга — приоритетное экспортное направление для предприятий Ростовской области, подчеркнули участники региональной конференции "Экспортный... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:13:00+03:00

2025-05-30T18:13:00+03:00

2025-05-30T18:13:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

ростовская область

ростов-на-дону

россия

глобальный юг

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны Глобального Юга — приоритетное экспортное направление для предприятий Ростовской области, подчеркнули участники региональной конференции "Экспортный лифт", состоявшейся 30 мая в Ростове-на-Дону, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Конференция объединила представителей государственных органов власти, институтов поддержки бизнеса, бизнес-сообщества и общественных объединений региона. Участниками были обсуждены тенденции развития мировой торговли в региональном разрезе, вопросы таможенного оформления и юридического сопровождения экспортных сделок, а также инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний", - говорится в сообщении."В текущем году планируется дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного, технологического и гуманитарного сотрудничества Ростовской области с традиционными партнерами региона — странами СНГ, Азии и Африки и другими дружественными государствами. В регионе очень развит агропромышленный экспорт. Ключевая позиция — это пшеница, на втором месте — растительное масло. Безусловно, планируем усилить позиции в несырьевом сегменте и поставлять на зарубежные рынки высокотехнологичную продукцию, а также наметили план по развитию в регионе экспорта услуг", — заявил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.Представитель Российского экспортного центра в Ростове-на-Дону Александр Санеев представил приоритеты экспортной торговли и возможности, которые доступны бизнесу для развития экспортного потенциала."Сейчас основные приоритеты торговли переключились с западных стран на государства Глобального Юга. Доля наших европейских партнеров уменьшилась где-то в 2,5 раза, в то время как доля стран Глобального Юга неуклонно растет. Такой результат мы получили благодаря слаженной работе на федеральном и региональном уровнях, формированию и развитию финансовой и логистической инфраструктуры для эффективной конкуренции на приоритетных рынках, а также комплексу мер по выстраиванию мощной системы продвижения российской продукции, объединенной единым национальным брендом "Сделано в России", — отметил Санеев.

https://ria.ru/20250530/rets-2020040149.html

https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019934237.html

ростовская область

ростов-на-дону

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экономика, российский экспортный центр (рэц), ростовская область, ростов-на-дону, россия, глобальный юг