https://ria.ru/20250530/rets-2020040149.html

РЭЦ рассказал о мерах поддержки на форуме "Создано на Дальнем Востоке"

РЭЦ рассказал о мерах поддержки на форуме "Создано на Дальнем Востоке" - РИА Новости, 30.05.2025

РЭЦ рассказал о мерах поддержки на форуме "Создано на Дальнем Востоке"

Доля МСП среди получателей поддержки в области креативных индустрий составляет всего 5%, рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:02:00+03:00

2025-05-30T18:02:00+03:00

2025-05-30T18:02:00+03:00

дальний восток

россия

экспорт

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Доля МСП среди получателей поддержки в области креативных индустрий составляет всего 5%, рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на полях II международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке"."В рамках форума директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева провела бизнес-игру, ставшую уже популярной среди экспортоориентированных представителей бизнес-сообщества, а также в рамках деловой сессии "Экспорт креативных индустрий" поделилась особенностями вывода креативных продуктов на международные рынки и успешными региональными практиками поддержки экспорта креативных индустрий", - говорится в сообщении РЭЦ."Креативные индустрии - динамично растущий сегмент, однако такие значимые направления, как сохранение историко-культурного наследия и литературное творчество, пока остаются недостаточно охваченными мерами государственной поддержки. При этом доля МСП, получивших услуги ЦПЭ в области креативных индустрий от общего количества МСП составляет всего лишь 5%, в то время как поддержка экспорта оказывается в 82 регионах страны", - отметила Минаева на сессии "Экспорт креативных индустрий".Сессию представила руководитель направления по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова, которая выступила модератором. Обсуждали стратегию и инструменты продвижения культурного контента Дальнего Востока на международной арене.В дискуссии также приняли участие со-основатель и CEO видеопродакшн студии "Мегаполис Видео" Антон Агапов, руководитель департамента по внешней торговле корейской компании QROAD Ким Си Ву, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, правотворчеству и регуляторной политике РЦИС Алексей Соколов, заместитель директора анимационной студии "Мечталет" Глеб Павленко, генеральный директор компании SLON SALES HOUSE, коммерческий директор студии видеопроката Сергея Бондарчука Анна Струневская, генеральный директор ООО "Экстра Синема" Петр Чиряев, руководитель лаборатории креативных индустрий школы управления "Сколково" Лидия Рой, основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт и лидер проекта "Реинжиниринг системы моды" в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов, генеральный директор "Трендайленда" Николай Константинов."Креативные индустрии Дальнего Востока России представляют собой динамично развивающийся сектор, охватывающий кино, анимацию, видеоигры, музыку, моду. В последние годы наблюдается рост интереса к культурному контенту региона как на внутреннем, так и на международном рынках. Уникальное культурное наследие Дальнего Востока привлекает внимание как российских, так и зарубежных зрителей, создавая новые возможности для экспорта креативной продукции", – отметила Кондакова.В подтверждение этих слов на форуме готовится подписание соглашения о сотрудничестве между якутской компанией "Экстра Синема" и индийской компанией "JantaCinemа". Стороны подтверждают намерение в рамках проекта по открытию и эксплуатации кинозалов в Индии. Согласно документу, 200 кинозалов откроется в штате Трипура, а в течение следующих двух лет планируется увеличить количество залов до 10 тысяч по всей территории Индии. Первый кинозал откроется уже в октябре текущего года."Подписанное соглашение с индийскими партнерами подтверждает растущий экспортный потенциал российских креативных секторов и способствует укреплению культурных и деловых связей между нашими странами", – подчеркнула Кондакова.

https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019934237.html

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дальний восток, россия, экспорт, экономика