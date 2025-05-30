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Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? - РИА Новости, 30.05.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
17:00 30.05.2025 (обновлено: 17:45 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/rekamore-2020004293.html
Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?
Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? - РИА Новости, 30.05.2025
Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?
В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство.
2025-05-30T17:00:00+03:00
2025-05-30T17:45:00+03:00
история русского флота
история
красное сормово
ссср
технологии
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россия
судно
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Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?
В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство.
audio/mpeg
Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?
В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему именно заводу "Красное Сормово" было поручено проектировать и сконструировать первые сухогрузы? Почему только после Великой Отечественной войны удалось создать суда смешанного "река-море" плавания? Как связаны новый класс судов и Единая глубоководная система Европейкой части страны? Чем знаменит сухогруз типа "Балтийский" проекта №781 и чем от него отличался последующий "Волго-Балт" проекта №791? Как удалось создать суда, которые смогли соответствовать правилам Морского и Речного регистра СССР? Чем прославился инженер-кораблестроитель и главный конструктор Сормовского завода Вячеслав Керичев?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefvAp5
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история, красное сормово, ссср, технологии, нижний новгород, россия, судно, плавание, море, аудио
История русского флота, история, Красное Сормово, СССР, Технологии, Нижний Новгород, Россия, Судно, Плавание, Море

Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?

История русского флота
Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?
Вчера, 17:00
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В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему именно заводу "Красное Сормово" было поручено проектировать и сконструировать первые сухогрузы? Почему только после Великой Отечественной войны удалось создать суда смешанного "река-море" плавания? Как связаны новый класс судов и Единая глубоководная система Европейкой части страны? Чем знаменит сухогруз типа "Балтийский" проекта №781 и чем от него отличался последующий "Волго-Балт" проекта №791? Как удалось создать суда, которые смогли соответствовать правилам Морского и Речного регистра СССР? Чем прославился инженер-кораблестроитель и главный конструктор Сормовского завода Вячеслав Керичев?
Эксперты эпизода:
  • директор Музея речного флота ВГУВТ Ирина Гаранина;
  • заместитель директора Музея история завода "Красное Сормово" Маргарита Финюкова.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefvAp5
 
История русского флотаисторияКрасное СормовоСССРТехнологииНижний НовгородРоссияСудноПлаваниеМоре
 
 
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