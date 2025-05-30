https://ria.ru/20250530/rekamore-2020004293.html

Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?

Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? - РИА Новости, 30.05.2025

Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве?

В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство.

2025-05-30T17:00:00+03:00

2025-05-30T17:00:00+03:00

2025-05-30T17:45:00+03:00

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Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство. audio/mpeg

Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему именно заводу "Красное Сормово" было поручено проектировать и сконструировать первые сухогрузы? Почему только после Великой Отечественной войны удалось создать суда смешанного "река-море" плавания? Как связаны новый класс судов и Единая глубоководная система Европейкой части страны? Чем знаменит сухогруз типа "Балтийский" проекта №781 и чем от него отличался последующий "Волго-Балт" проекта №791? Как удалось создать суда, которые смогли соответствовать правилам Морского и Речного регистра СССР? Чем прославился инженер-кораблестроитель и главный конструктор Сормовского завода Вячеслав Керичев?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefvAp5

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