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Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.05.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:03:00+03:00
2025-05-30T14:03:00+03:00
2025-05-30T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого мая с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями