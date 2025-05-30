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Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025
Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:09:00+03:00
2025-05-30T07:09:00+03:00
2025-05-30T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников