https://ria.ru/20250530/pvo-2019895716.html

Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025

Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:09:00+03:00

2025-05-30T07:09:00+03:00

2025-05-30T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)