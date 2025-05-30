Многодетной семье передали 16-местный автобус по поручению Путина
Многодетной семье Боголовых передали 16-местный автобус по поручению Путина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента страны Владимира Путина передал многодетной семье Боголовых из Ингушетии 16-местный автобус Sollers Atlant, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Президент пообщался с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Марьям Хамхоева и Беслан Боголов из Ингушетии, которые воспитывают 11 детей, рассказали о проблеме с транспортом при семейных поездках, им приходится каждый раз арендовать большую машину или просить о помощи знакомых. Путин пообещал решить вопрос с транспортом для их семейных поездок.
"Сегодня по поручению президента России Владимира Путина многодетной семье Боголовых из а.о. Гамурзиево города Назрани передали автобус Sollers Atlant на 16 мест. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в рамках телемоста поздравил Марьям Хамхоеву с присвоением звания "Мать-героиня". Он также подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание нуждам многодетных семей", - написал Калиматов.
"Решение президента России помочь семье с транспортом было принято мгновенно. Благодарю главу государства за чуткость и оперативное решение вопроса. Этот случай - не единичный, а часть системной политики нашего государства по поддержке многодетных семей", - добавил глава Ингушетии.
Ранее сообщалось, что семье Боголовых-Хамхоевых были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в Назрани.