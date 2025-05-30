https://ria.ru/20250530/putin-2020071536.html

Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО

Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО - РИА Новости, 30.05.2025

Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками СВО при оказании им мер поддержки, в том числе для... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:07:00+03:00

2025-05-30T21:07:00+03:00

2025-05-30T21:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками СВО при оказании им мер поддержки, в том числе для получения образования и трудоустройства, через Госуслуги. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками специальной военной операции при оказании им мер поддержки, в том числе в целях получения образования и трудоустройства, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в перечне. Доклад по данному пункту поручений ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин