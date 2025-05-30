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Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО - РИА Новости, 30.05.2025
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21:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/putin-2020071536.html
Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО
Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками СВО при оказании им мер поддержки, в том числе для... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:07:00+03:00
2025-05-30T21:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками СВО при оказании им мер поддержки, в том числе для получения образования и трудоустройства, через Госуслуги. Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками специальной военной операции при оказании им мер поддержки, в том числе в целях получения образования и трудоустройства, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в перечне. Доклад по данному пункту поручений ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин дал поручения по организации взаимодействия с участниками СВО

Путин поручил организовать взаимодействие с участниками СВО через Госуслуги

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками СВО при оказании им мер поддержки, в том числе для получения образования и трудоустройства, через Госуслуги.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
«
"Рассмотреть вопрос об организации взаимодействия с участниками специальной военной операции при оказании им мер поддержки, в том числе в целях получения образования и трудоустройства, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в перечне.
Доклад по данному пункту поручений ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.
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