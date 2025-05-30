https://ria.ru/20250530/putin-2020071212.html

Путин дал поручения по поддержке властей в регионах с военным положением

Путин дал поручения по поддержке властей в регионах с военным положением - РИА Новости, 30.05.2025

Путин дал поручения по поддержке властей в регионах с военным положением

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, работающих в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:57:00+03:00

2025-05-30T20:57:00+03:00

2025-05-30T20:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, работающих в условиях военного положения или режима КТО, меры социальной поддержки, аналогичные тем, которые установлены для лиц, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". "Правительству Российской Федерации...предусмотреть для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, работающих в условиях военного положения или режима контртеррористической операции, меры социальной поддержки, аналогичные мерам, установленным для лиц, направленных (командированных) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документе. Срок исполнения поручения – 1 августа.

https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2020068577.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин