https://ria.ru/20250530/putin-2020067801.html

Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций

Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:15:00+03:00

2025-05-30T20:15:00+03:00

2025-05-30T21:01:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Представить предложения по обеспечению привлекательных условий инвестирования на территориях муниципальных образований в целях привлечения средств частных инвесторов для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию указанных территорий, в том числе по образованию новых населенных пунктов, с установлением нормативов отчислений в местные бюджеты не более 50 процентов налоговых доходов, полученных субъектом Российской Федерации от реализации таких проектов, и при необходимости по определению соответствующих особенностей правового регулирования", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 1 сентября.

https://ria.ru/20250412/ekspert-2010943519.html

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2025

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владимир путин