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Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций - РИА Новости, 30.05.2025
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20:15 30.05.2025 (обновлено: 21:01 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/putin-2020067801.html
Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций
Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций
Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:15:00+03:00
2025-05-30T21:01:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Представить предложения по обеспечению привлекательных условий инвестирования на территориях муниципальных образований в целях привлечения средств частных инвесторов для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию указанных территорий, в том числе по образованию новых населенных пунктов, с установлением нормативов отчислений в местные бюджеты не более 50 процентов налоговых доходов, полученных субъектом Российской Федерации от реализации таких проектов, и при необходимости по определению соответствующих особенностей правового регулирования", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 1 сентября.
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владимир путин
Владимир Путин
Путин поручил готовить предложения по привлекательным условиям инвестиций

Путин поручил внести предложения для инвестирования в муниципальных образованиях

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию привлекательных условий инвестирования в муниципальных образованиях.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по обеспечению привлекательных условий инвестирования на территориях муниципальных образований в целях привлечения средств частных инвесторов для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию указанных территорий, в том числе по образованию новых населенных пунктов, с установлением нормативов отчислений в местные бюджеты не более 50 процентов налоговых доходов, полученных субъектом Российской Федерации от реализации таких проектов, и при необходимости по определению соответствующих особенностей правового регулирования", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 1 сентября.
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