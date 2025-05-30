https://ria.ru/20250530/putin-2020067491.html
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей - РИА Новости, 30.05.2025
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:12:00+03:00
2025-05-30T20:12:00+03:00
2025-05-30T20:54:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
технологии
производство
продукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250513/putin-2016731420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, технологии, производство, продукция
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии, Производство, продукция
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей
Путин предложил использовать цифровые площадки в продвижении местной продукции