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Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей - РИА Новости, 30.05.2025
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20:12 30.05.2025 (обновлено: 20:54 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/putin-2020067491.html
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей - РИА Новости, 30.05.2025
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:12:00+03:00
2025-05-30T20:54:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
технологии
производство
продукция
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250513/putin-2016731420.html
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владимир путин, экономика, россия, технологии, производство, продукция
Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии, Производство, продукция
Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей

Путин предложил использовать цифровые площадки в продвижении местной продукции

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии электронной торговли в России
13 мая, 17:48
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияТехнологииПроизводствопродукция
 
 
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