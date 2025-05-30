https://ria.ru/20250530/putin-2020067491.html

Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей

Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей - РИА Новости, 30.05.2025

Путин предложил применять цифровые площадки при поддержке производителей

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:12:00+03:00

2025-05-30T20:12:00+03:00

2025-05-30T20:54:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

технологии

производство

продукция

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов при поддержке местных производителей и продвижении их продукции использовать цифровые торговые площадки.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 октября, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250513/putin-2016731420.html

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владимир путин, экономика, россия, технологии, производство, продукция