https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html

Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей

Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей

Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:08:00+03:00

2025-05-30T20:08:00+03:00

2025-05-30T20:47:00+03:00

общество

курская область

владимир путин

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

валерий герасимов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля."Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости", — говорится в материале.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, владимир путин, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов