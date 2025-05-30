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Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 30.05.2025
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20:08 30.05.2025 (обновлено: 20:47 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html
Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей
Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей
Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:08:00+03:00
2025-05-30T20:47:00+03:00
общество
курская область
владимир путин
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля.&quot;Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости&quot;, — говорится в материале.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, курская область, владимир путин, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов
Общество, Курская область, Владимир Путин, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Валерий Герасимов
Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей

Утратившим имущество жителям Белгородской и Курской областей обеспечат поддержку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля.
«

"Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости", — говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Вчера, 20:02
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.
Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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