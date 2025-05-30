Путин поручил обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей
Утратившим имущество жителям Белгородской и Курской областей обеспечат поддержку
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим имущество, документ опубликован на сайте Кремля.
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"Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости", — говорится в материале.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.
Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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