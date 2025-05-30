https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу - РИА Новости, 30.05.2025
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:06:00+03:00
2025-05-30T20:06:00+03:00
2025-05-30T20:22:00+03:00
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892245109_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_78de95a272b61ec28ac4ff7701162bf2.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892245109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_397bcdc3deaafdcb2410f1712b9679b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу
Путин поручил создать условия для работы участников СВО на муниципальной службе