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Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу - РИА Новости, 30.05.2025
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20:06 30.05.2025 (обновлено: 20:22 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу - РИА Новости, 30.05.2025
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:06:00+03:00
2025-05-30T20:22:00+03:00
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу

Путин поручил создать условия для работы участников СВО на муниципальной службе

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу.
Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.
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