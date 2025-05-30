https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html

Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу

Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу - РИА Новости, 30.05.2025

Для участников СВО создадут условия для поступления на муниципальную службу

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:06:00+03:00

2025-05-30T20:06:00+03:00

2025-05-30T20:22:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: создать условия для поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия