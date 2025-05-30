https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html
Путин дал регионам рекомендации по обучению участников СВО
Путин дал регионам рекомендации по обучению участников СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Путин дал регионам рекомендации по обучению участников СВО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:02:00+03:00
2025-05-30T20:02:00+03:00
2025-05-30T20:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения и профподготовки участников СВО, желающих поступить на госслужбу.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которое состоялось 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."С учетом положительного опыта Тульской области по реализации проекта "Герой 71", направленного на создание условий для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации участников специальной военной операции, обеспечить организацию обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации участников специальной военной операции, желающих поступить на государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации и муниципальную службу, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне.Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин дал регионам рекомендации по обучению участников СВО
Путин рекомендовал регионам обеспечить организацию обучения участников СВО