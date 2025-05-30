https://ria.ru/20250530/putin-2020066842.html

Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества

Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества - РИА Новости, 30.05.2025

Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества

Президент России Владимир Путин поручил разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников СВО. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:58:00+03:00

2025-05-30T19:58:00+03:00

2025-05-30T20:16:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников СВО.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 сентября, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин